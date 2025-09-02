To koniec! Polak odpadł z US Open

Mecz zakończył się w dwóch setach (4:6, 4:6). Obie partie rozpoczynał źle, bo od przegranego serwisu. W pierwszej odsłonie był jeszcze w stanie odpowiedzieć jednym przełamaniem, ale chwilę później Kazach dokonał tego samego. Z kolei w drugim secie pierwsze przełamanie "ułożyło" dalszy przebieg gry.

Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie tenisista z Rzeszowa wyeliminował reprezentanta gospodarzy Ryana Cozada. Ostatecznie jego przygoda z singlowym US Open dobiegła końca na drugiej rundzie.

Turniej w Nowym Jorku dla Ważnego się jeszcze jednak nie skończył. Przed 18-latkiem gra w deblu z Oskarim Paldaniusem. Polsko-fińska para w swojej kategorii wiekowej należy do najlepszych na świecie. Wystarczy wspomnieć, że młodzi zawodnicy w duecie triumfowali zarówno w juniorskim Roland Garros, jak i Wimbledonie. Teraz spróbują powalczyć o kolejny wielkoszlemowy triumf.

Co ciekawe, Paldanius wciąż walczy w turnieju singlowym na US Open i w kolejnej rundzie zmierzy się z... Nurlanulym, który dopiero co wyeliminował jego deblowego partnera.

mtu, Polsat Sport