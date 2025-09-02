UFC w Paryżu: Gdzie obejrzeć?

Jako pierwszy z Polaków do oktagonu wejdzie Bryczek. Jego walka z Bradem Tavaresem odbędzie tuż po pojedynku otwarcia.



- Myślę, że sama liczba walk, jaką stoczył dla organizacji, mocno wyeksploatowała jego organizm i to też będzie mogło mieć wpływ na walkę. Oczywiście nie lekceważę go, wręcz przeciwnie - będzie to największe wyzwanie w mojej karierze. Zawodnik o wielkim nazwisku, bardzo doświadczony. Bardzo doceniam taką szansę od UFC i zamierzam ją w stu procentach wykorzystać - powiedział Polak.



Później polscy kibice będą ściskać kciuki za Ruchałę. W swoim debiucie w UFC zawalczy z Williamem Gomisem.



- Na pewno jest słabszy w parterze i zapasach. Jest mocnym zawodnikiem - ma dobry klincz, a także nieźle się bije w stójce. Ale ja uważam, że zrobiłem progres w stójce. W American Top Team myślą, że jestem stójkowiczem. Bardzo dużo jej teraz trenuję i nie będę jej unikał - podkreślił Ruchała.



Jako ostatni z Biało-Czerwonych swój pojedynek rozpocznie Tybura. Jego przeciwnikiem będzie Ante Delija, z którym Polak mierzył się dziesięć lat temu.



- W tej walce wydarzyło się dużo, bo Delija złamał wtedy nogę, ale ogólnie jeśli chodzi o samą akcję, to głównie on przez te trzy minuty kreował wydarzenia, inicjował dużo kopnięć. Tyle pamiętam z tej walki - wspominał Tybura.



Transmisja gali UFC w Paryżu w sobotę 6 września w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go. Początek studia o 17:00. Karta wstępna ruszy o 18:00. Karta główna o 21:00.

Karta walk UFC w Paryżu. Kto walczy?

Karta główna (21:00):

185 lb: Caio Borralho (17-1) - Nassourdine Imavov (16-4)

155 lb: Benoit Saint-Denis (14-3) - Mauricio Ruffy (12-1)

155 lb: Boalji Oki (10-2) - Mason Jones (16-2)

205 lb: Paul Craig (17-9-1) - Modestas Bukauskas (18-6)

155 lb: Harry Hardwick (13-3) - Kaue Fernandes (10-2)

145 lb: Patricio Freire (37-8) - Losene Keita (16-1)

Karta wstępna (18:00):



205 lb: Oumar Sy (11-1) - Brendson Ribeiro (17-8)

170 lb: Rhys McKee (14-6-1) - Axel Sola (10-0-1)

265 lb: Marcin Tybura (27-9) - Ante Delija (25-6)

170 lb: Rinat Fakhretdinov (24-2-1) - Andreas Gustafsson (12-2)

145 lb: Robert Ruchała (11-1) - William Gomis (14-3)

170 lb: Sam Patterson (13-2-1) - Trey Waters (9-1)

185 lb: Robert Bryczek (17-6) - Brad Tavares (21-10)

115 lb: Shauna Bannon (7-1) - Sam Hughes (10-6)