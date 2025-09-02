Jako pierwszy z grona Biało-Czerwonych próg klatki amerykańskiej organizacji przekroczy Bryczek. 35-latek wraca do rywalizacji po długiej przerwie. Po raz ostatni reprezentant Uniq Fight Club walczył w lutym 2024 roku. W swoim debiucie w UFC skrzyżował rękawice z Ihorem Potierią. Na pełnym dystansie lepszy okazał się Ukrainiec. Teraz Bryczek spróbuje wrócić na zwycięskie tory i zanotować pierwszą wygraną w UFC.

Jego przeciwnikiem będzie Brad Tavares. 37-latek to zaprawiony w bojach zawodnik, który z amerykańskim gigantem związany jest nieprzerwanie od 2010 roku. Ostatnio walczył w kwietniu tego roku, kiedy na punkty pokonał Geralda Meerschaerta.

Kolejnym Polakiem, który wystąpi w Paryżu będzie Ruchała. Dla byłego tymczasowego mistrza KSW w wadze piórkowej będzie to debiut w organizacji Dany White'a. Pochodzący z Nowego Sącza 27-latek od razu stanie przed dużym wyzwaniem. Jego rywalem będzie William Gomis, który w UFC wygrał już cztery pojedynki i przegrał tylko jeden. Do tego na korzyść "Jaguara" przemawia atut własnej publiczności. Czy Ruchałę stać na sprawienie niespodzianki?

Reprezentant Grapplingu Kraków i American Top Team dopiero zaczyna swoją przygodę z UFC. Z kolei Marcin Tybura z największą organizacją MMA na świecie związany jest od 2016 roku. Na przestrzeni lat zawodnik Ankos MMA zapracował na miano jednego z najbardziej uznanych "ciężkich" na świecie". Obecnie "Tybur" jest na fali dwóch zwycięstw. Trzecie będzie mógł dopisać w starciu z debiutującym w UFC Chorwatem Ante Deliją.

Do klatki we Francji wejdą gwiazdy światowego MMA. Niewykluczone, że main event wyłoni kolejnego pretendenta do tytułu mistrza wagi średniej. Rękawice skrzyżują Nassourdine Imavov i Caio Borralho. Ponadto na gali wystąpią m.in. Benoit Saint Denis, Patricio Pitbull czy znany z występów w KSW Oumar Sy.

Karta walk UFC w Paryżu. Kto walczy?

Karta główna (21:00):

185 lb: Caio Borralho (17-1) - Nassourdine Imavov (16-4)

155 lb: Benoit Saint-Denis (14-3) - Mauricio Ruffy (12-1)

155 lb: Boalji Oki (10-2) - Mason Jones (16-2)

205 lb: Paul Craig (17-9-1) - Modestas Bukauskas (18-6)

155 lb: Harry Hardwick (13-3) - Kaue Fernandes (10-2)

145 lb: Patricio Freire (37-8) - Losene Keita (16-1)

Karta wstępna (18:00):



205 lb: Oumar Sy (11-1) - Brendson Ribeiro (17-8)

170 lb: Rhys McKee (14-6-1) - Axel Sola (10-0-1)

265 lb: Marcin Tybura (27-9) - Ante Delija (25-6)

170 lb: Rinat Fakhretdinov (24-2-1) - Andreas Gustafsson (12-2)

145 lb: Robert Ruchała (11-1) - William Gomis (14-3)

170 lb: Sam Patterson (13-2-1) - Trey Waters (9-1)

185 lb: Robert Bryczek (17-6) - Brad Tavares (21-10)

115 lb: Shauna Bannon (7-1) - Sam Hughes (10-6)

Transmisja gali UFC w Paryżu w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go. Początek studia o 17:00. Karta wstępna ruszy o 18:00. Karta główna o 21:00.