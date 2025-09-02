US Open: Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova to ćwierćfinałowe spotkanie w ramach tegorocznej edycji US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova na Polsatsport.pl

US Open to jeden z wielkoszlemowych turniejów w tenisowym kalendarzu. Zmagania podczas US Open odbywają się w Nowym Jorku. Tenisistki i tenisiści rywalizują na kortach twardych.

 

W tym roku nagrody US Open są imponujące. Łącznie w puli znalazło się bowiem rekordowe 90 milionów dolarów - o 15 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Wówczas w turnieju pań triumfowała Sabalenka, z kolei w męskiej rywalizacji najlepszy był Jannik Sinner.


Główna rywalizacja nowojorskich rozgrywek trwa od 24 sierpnia do 7 września.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova na Polsatsport.pl

 

MR, Polsat Sport
