US Open: Drzewiecki/Willis - Machac/Vocel. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakTenis

Karol Drzewiecki/Marcus Willis - Tomas Machac/Matej Vocel to spotkanie trzeciej rundy tegorocznej edycji US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Karol Drzewiecki/Marcus Willis - Tomas Machac/Matej Vocel na Polsatsport.pl.

Karol Drzewiecki notuje najlepszy występ w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Polak jeszcze nigdy dotąd nie wygrał meczu w imprezie najwyższej rangi. W tegorocznej edycji US Open natomiast odniósł już dwie wiktorie, startując u boku Marcusa Willisa.

 

Polsko-brytyjska para jest w trzeciej rundzie. We wcześniejszych fazach wyeliminowała rozstawionych z "16" Australijczyków Matthew Ebdena i Jordana Thompsona oraz Australijczyka Johna Peersa i Amerykanina Jacksona Withrowa.

 

Drzewiecki i Willis walczą zatem o ćwierćfinał nowojorskich zawodów. W spotkaniu o awans mierzą się z Czechami Tomasem Machacem i Matejem Vocelem.

 

