US Open: Zieliński/Pavlasek - Granollers/Zeballos. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakTenis

Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Marcel Granollers/Horacio Zeballos to spotkanie trzeciej rundy tegorocznej edycji US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Marcel Granollers/Horacio Zeballos na Polsatsport.pl.

Jan Zieliński rywalizuje w ostatnim w sezonie turnieju wielkoszlemowym. Dotąd w tym roku zmagania najwyższej rangi kończył na trzeciej (Australian Open), pierwszej (Roland Garros) i trzeciej rundzie (Wimbledon).

 

ZOBACZ TAKŻE: Zachwyty nad byłym trenerem Świątek! Polak robi furorę na US Open

 

W US Open Zieliński występuje razem z Adamem Pavlaskiem. Polsko-czeska para w Nowym Jorku wyeliminowała już Urugwajczyka Ariela Behara i Belga Jorana Vliegena oraz rozstawionych z "12" Portugalczyka Francisco Cabrala i Austriaka Lucasa Miedlera.


Zieliński i Pavlasek walczą zatem o ćwierćfinał. Po drugiej stronie siatki stoi duet turniejowy numer 5: Hiszpan Marcel Granollers i Argentyńczyk Horacio Zeballos.

 

ADAM PAVLASEKATPHORACIO ZEBALLOSJAN ZIELIŃSKIMARCEL GRANOLLERSTENISUS OPENUS OPEN 2025

