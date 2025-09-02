Walkower w meczu Aryny Sabalenki! Sensacyjne rozstrzygnięcie hitu US Open
Mecz Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova w ćwierćfinale US Open nie doszedł do skutku. Liderka rankingu WTA awansowała do półfinału bez konieczności wychodzenia na kort.
Spotkanie Sabalenka - Vondrousova zapowiadało się niezwykle ciekawie. Jak się okazało, do starcia Białorusinki i Czeszki ostatecznie nie doszło. Vondrousova oddała mecz walkowerem i wycofała się z US Open ze względu na kontuzję.
Półfinałową rywalką Sabalenki będzie Jessica Pegula. Amerykanka w ćwierćfinale ograła inną Czeszkę Barborę Krejcikovą. W tegorocznym US Open faworytka gospodarzy nie straciła jeszcze ani jednego seta.
Tym samym w półfinale imprezy w Nowym Jorku dojdzie do powtórki finału ubiegłorocznej edycji, w którym Białorusinka pokonała tenisistkę z USA 7:5, 7:5.
W grze o półfinał jest także Iga Świątek. Ćwierćfinałową rywalką tenisistki z Raszyna będzie Amerykanka Amanda Anisimova.