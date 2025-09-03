25 medali dla Polski. Czas na kolejne

Tenis

Dwadzieścia pięć medali, w tym dwa złote, zdobyli reprezentanci Polski w boksie w historii mistrzostw świata. Kolejna edycja czempionatu odbędzie się w dniach 4-14 września w Liverpoolu.

25 medali dla Polski. Czas na kolejne
fot. PAP
25 medali dla Polski. Czas na kolejne

Tytuły mistrzowskie wywalczyli Henryk Średnicki w kategorii 51 kg w Belgradzie (1978) oraz Karolina Michalczuk w wadze 54 kg w chińskim Ningbo.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szeremeta i spółka ruszają po medale. "Nie ma innego wyjścia"

 

Polacy łącznie zdobyli trzynaście krążków (1-3-9), a koleżanki z drużyny narodowej ustępują im jednym miejscem na podium (1-4-7).

 

Sportowe kanały Polsatu pokażą bokserskie mistrzostwa świata w Liverpoolu. Stacją wiodącą będzie Polsat Sport Fight, ale najciekawsze pojedynki, w tym zwłaszcza te z udziałem Julii Szeremety i innych Biało-Czerwonych, kibice będą mogli oglądać także na innych kanałach.

JŻ, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISUS OPEN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 