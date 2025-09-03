25 medali dla Polski. Czas na kolejne

Tytuły mistrzowskie wywalczyli Henryk Średnicki w kategorii 51 kg w Belgradzie (1978) oraz Karolina Michalczuk w wadze 54 kg w chińskim Ningbo.

Polacy łącznie zdobyli trzynaście krążków (1-3-9), a koleżanki z drużyny narodowej ustępują im jednym miejscem na podium (1-4-7).

Sportowe kanały Polsatu pokażą bokserskie mistrzostwa świata w Liverpoolu. Stacją wiodącą będzie Polsat Sport Fight, ale najciekawsze pojedynki, w tym zwłaszcza te z udziałem Julii Szeremety i innych Biało-Czerwonych, kibice będą mogli oglądać także na innych kanałach.

JŻ, PAP