25 medali dla Polski. Czas na kolejne
Dwadzieścia pięć medali, w tym dwa złote, zdobyli reprezentanci Polski w boksie w historii mistrzostw świata. Kolejna edycja czempionatu odbędzie się w dniach 4-14 września w Liverpoolu.
Tytuły mistrzowskie wywalczyli Henryk Średnicki w kategorii 51 kg w Belgradzie (1978) oraz Karolina Michalczuk w wadze 54 kg w chińskim Ningbo.
Polacy łącznie zdobyli trzynaście krążków (1-3-9), a koleżanki z drużyny narodowej ustępują im jednym miejscem na podium (1-4-7).
Sportowe kanały Polsatu pokażą bokserskie mistrzostwa świata w Liverpoolu. Stacją wiodącą będzie Polsat Sport Fight, ale najciekawsze pojedynki, w tym zwłaszcza te z udziałem Julii Szeremety i innych Biało-Czerwonych, kibice będą mogli oglądać także na innych kanałach.