46 lat bez zwycięstwa. Historia niekorzystna dla Polski przed meczem z Holandią
Trzy zwycięstwa, przy czym ostatnie w 1979 roku, siedem remisów i 10 porażek - to bilans dotychczasowych 20 spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski z Holandią. Bramki: 20-30 na niekorzyść Biało-Czerwonych.
Obie jedenastki zmierzą się w czwartek w Rotterdamie w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata.
Początek kontaktów obu zespołów to mecz towarzyski w Warszawie w 1968 roku, zakończony bezbramkowym remisem.
Wszystkie trzy zwycięstwa nad „Pomarańczowymi” polscy piłkarze odnieśli między 1969 a 1979 rokiem, w tym słynne 4:1 z ówczesnymi wicemistrzami świata, z legendarnym Johanem Cruyffem w składzie, w 1975 r. w kwalifikacjach mistrzostw Europy.
Z kolei cztery lata później, w maju 1979, po golach Zbigniewa Bońka i Włodzimierza Mazura pokonali Holendrów 2:0 w eliminacjach Euro 1980 i była to ostatnia jak dotychczas wygrana z tym rywalem.
13 późniejszych meczów przyniosło pięć remisów i osiem sukcesów „Oranje”, w tym 2:1 przy okazji ostatniej konfrontacji obu zespołów w Hamburgu 16 czerwca 2024 w mistrzostwach Europy.
W Rotterdamie ostatnio obie drużyny zmierzyły się 11 czerwca 2022, kiedy pojedynek o punkty Ligi Narodów zakończył się remisem 2:2. Biało-Czerwoni prowadzili już 2:0, a od porażki uchronił ich Łukasz Skorupski, broniąc tuż przed końcowym gwizdkiem rzut karny.Przejdź na Polsatsport.pl