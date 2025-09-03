46 lat bez zwycięstwa. Historia niekorzystna dla Polski przed meczem z Holandią

Obie jedenastki zmierzą się w czwartek w Rotterdamie w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Hajto wypalił w programie na żywo! "Jak dzisiaj niewiele trzeba, żeby dostać powołanie do reprezentacji"

Początek kontaktów obu zespołów to mecz towarzyski w Warszawie w 1968 roku, zakończony bezbramkowym remisem.

Wszystkie trzy zwycięstwa nad „Pomarańczowymi” polscy piłkarze odnieśli między 1969 a 1979 rokiem, w tym słynne 4:1 z ówczesnymi wicemistrzami świata, z legendarnym Johanem Cruyffem w składzie, w 1975 r. w kwalifikacjach mistrzostw Europy.

Z kolei cztery lata później, w maju 1979, po golach Zbigniewa Bońka i Włodzimierza Mazura pokonali Holendrów 2:0 w eliminacjach Euro 1980 i była to ostatnia jak dotychczas wygrana z tym rywalem.

13 późniejszych meczów przyniosło pięć remisów i osiem sukcesów „Oranje”, w tym 2:1 przy okazji ostatniej konfrontacji obu zespołów w Hamburgu 16 czerwca 2024 w mistrzostwach Europy.

W Rotterdamie ostatnio obie drużyny zmierzyły się 11 czerwca 2022, kiedy pojedynek o punkty Ligi Narodów zakończył się remisem 2:2. Biało-Czerwoni prowadzili już 2:0, a od porażki uchronił ich Łukasz Skorupski, broniąc tuż przed końcowym gwizdkiem rzut karny.

JŻ, PAP