Ćwierćfinały MŚ siatkarek 2025: Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Wystartowały w nich 32 drużyny, a 16 z nich awansowało do fazy pucharowej. W 1/8 finału Polska wyeliminowała Belgię, wygrywając po emocjonującym starciu 3:2. Nie brakowało też niespodzianek. Francja pokonała Chiny, a z turnieju odpadły obrończynie tytułu - Serbki, które przegrały z Holandią.

Holandia, Japonia, Włochy, Polska, Brazylia, Francja, USA oraz Turcja to drużyny, które awansowały do ćwierćfinałów, by walczyć o wejście do strefy medalowej siatkarskiego mundialu.

Jako pierwsza w półfinale zameldowała się reprezentacja Japonii. Podopieczne trenera Ferhata Akbasa po zaciętym spotkaniu pokonały Holandię 3:2.

Wyniki meczów 1/4 finału MŚ siatkarek 2025:

2025-09-03: Holandia – Japonia 2:3 (25:20, 20:25, 25:22, 22:25, 12:15)

2025-09-03: Włochy – Polska (środa, godzina 15.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 1, Polsat, Polsat Box Go)

2025-09-04: Brazylia – Francja (czwartek, godzina 11.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)

2025-09-04: USA – Turcja (czwartek, godzina 15.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go).

WYNIKI I TABELE MŚ SIATKAREK