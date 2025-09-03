Czas minął o 23:59. Polskie kluby podjęły decyzję, już nie ma odwrotu

W fazie głównej, oficjalnie nazywanej ligową, LK po raz drugi rywalizować będzie 36 drużyn. Polski kwartet, co jest wydarzeniem bez precedensu, stanowić będą: Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

Wydaje się, że najtrudniejsze zadanie będzie miał mistrz Polski, który z Rayo zagra w Hiszpanii, a w Poznaniu zmierzy się z Rapidem Wiedeń, FSV Mainz i FC Lausanne-Sport. Kalendarz „Kolejorza” uzupełnią wyjazdy do Gibraltaru - Lincoln Red Imps - oraz do Czech na spotkanie z Sigmą Ołomuniec.



Jagiellonia, ćwierćfinalista poprzedniego sezonu LK, z Rayo zagra w Białymstoku, podobnie jak z fińskim KuPS Kuopio oraz maltańskimi Hamrun Spartans. Na boiskach rywali zmierzy się ze Strasbourgiem, którego piłkarzem jest Maxi Oyedele, a także z holenderskim AZ Alkmaar i Shkendiją Tetowo z Macedonii Północnej.



Wicemistrza Polski Raków, podobnie jak Lecha, czeka spotkanie przed własną publicznością (w roli gospodarza w Sosnowcu) z Rapidem Wiedeń. Poza tym podejmie Zrinjski Mostar z Bośni i Hercegowiny oraz rumuńską Universitateę Krajową. Na rywalizację ze Spartą pojedzie do Pragi, a w Czechach zagra też z Sigmą Ołomuniec. Częstochowianie wyjadą także na Cypr na spotkanie z Omonią Nikozja.



Zdobywca Pucharu Polski Legia, która podobnie jak Jagiellonia grała kilka miesięcy temu w ćwierćfinale LK, podejmie w Warszawie Spartę Praga, mistrza Gibraltaru Lincoln Red Imps oraz turecki Samsunspor. Na wyjazdowych rywali losowanie wyznaczyło warszawianom Szachtar Donieck, NK Celje (jego piłkarzem jest Łukasz Bejger) i FC Noah Erywań, przy czym z ukraińskim zespołem, który nie może gościć rywali w ojczyźnie z powodu wojny, Legia zagra na stadionie Wisły w Krakowie.

Kadry polskich klubów w LK

Lech Poznań:

Bramkarze: 31. Krzysztof Bąkowski, 33. Mateusz Pruchniewski, 41. Bartosz Mrozek

Obrońcy: 2. Joel Pereira, 3. Alex Douglas, 4. João Moutinho, 15. Michał Gurgul, 16. Antonio Milić, 20. Robert Gumny, 27. Wojciech Mońka, 72. Mateusz Skrzypczak

Pomocnicy: 6. Timothy Ouma, 8. Ali Gholizadeh, 10. Patrik Wålemark, 11. Daniel Håkans, 14. Leo Bengtsson, 21. Bartłomiej Barański, 22. Radosław Murawski, 23. Gisli Thordarson, 24. Filip Jagiełło, 43. Antoni Kozubal, 44. Tymoteusz Gmur, 54. Sammy Dudek, 56. Kornel Lisman, 77. Luis Palma, 88. Taofeek Ismaheel, 99. Pablo Rodríguez

Napastnicy: 7. Yannick Agnero, 9. Mikael Ishak, 19. Bryan Fiabema, 54. Kamil Jakóbczyk

Jagiellonia Białystok:

Bramkarze: Sławomir Abramowicz, Miłosz Piekutowski, Adrian Domasiewicz, Jakub Robiczko

Obrońcy: Bernardo Vital, Bartłomiej Wdowik, Yuki Kobayashi, Dusan Stojinović

Pomocnicy: Aziel Jackson, Tomás Silva, Taras Romanczuk, Dawid Drachal, Leon Flach, Alejandro Pozo, Miki Villar, Toki Hirosawa, Cezary Polak, Louka Prip, Norbert Wojtuszek, Bartłomiej Krasiewicz, Eryk Kozłowski, Bartosz Mazurek

Napastnicy: Oskar Pietuszewski, Jesús Imaz, Dimítris Rállis, Alejandro Cantero, Afimico Pululu

Legia Warszawa:

Bramkarze: Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak, Wojciech Banasik

Obrońcy: Steve Kapuadi, Marco Burch, Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Arkadiusz Reca, Ruben Vinagre, Petar Stojanović, Artur Jędrzejczyk, Kamil Piątkowski

Pomocnicy: Rafał Augustyniak, Kacper Chodyna, Jakub Żewłakow, Wahan Biczachczjan, Juergen Elitim, Damian Szymański, Pascal Mozie, Wojciech Urbański, Bartosz Kapustka, Kacper Urbański, Noah Weisshaupt

Napastnicy: Antonio Colak, Mileta Rajović, Ermal Krasniqi

Raków Częstochowa:

Bramkarze: Kacper Trelowski, Jakub Mądrzyk, Oliwier Zych

Obrońcy: Ariel Mosór, Stratos Svarnas, Oskar Repka, Zoran Arsenić, Bogdan Racovițan, Apostolos Konstantopoulos

Pomocnicy: Marko Bulat, Karol Struski, Fran Tudor, Tomasz Pieńko, Ivi López, Jean Carlos Silva, Leonardo Rocha, Adriano Amorim, Michael Ameyaw, Erick Otieno, Péter Baráth, Jesús Díaz

Napastnicy: Jonatan Braut Brunes, Lamine Diaby-Fadiga