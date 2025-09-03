Godziny do meczu, a Smarzek ogłasza! "Już chyba bardziej nie możemy"

Polskie siatkarki wygrały komplet meczów w grupie G. Pokonały kolejno Wietnam (3:1), Kenię (3:1) i Niemcy (3:2). Zajęły pierwsze miejsce w tabeli i w 1/8 finału były rozstawione. Trafiły dzięki temu na teoretycznie słabszą Belgię, która jednak postawiła się faworytkom. Polki zwyciężyły dopiero po tie-breaku.

ZOBACZ TAKŻE: Sprawdzian przed siatkarskimi MŚ już za nimi! Pięć setów w Sosnowcu



W ćwierćfinale podopieczne Stefano Lavariniego wpadły na Włoszki - faworytki do złota i aktualne liderki światowego rankingu.



- Podchodzę do Włoszek z dużym respektem. Zasłużyły sobie na miano faworytek, to normalne, że ludzie w większości stawiają na nie. My jednak postaramy się o to, aby zakończyć ich znakomitą serię 33 wygranych z rzędu meczów. Wyjdziemy na boisko bez strachu - zapewniła Smarzek.



Reporterka Polsatu Sport zapytała zawodniczkę, czy nasza drużyna czuje się gotowa na to starcie.



- Robiłyśmy wszystko od początku zgrupowania, żeby dotrzeć do tego meczu. I w końcu jest. Już chyba bardziej gotowe nie możemy być. Wszystkie chciałybyśmy jak najszybciej wyjść na boisko i zmierzyć się z Włoszkami - odparła siatkarka.



Ostatni mecz - przeciwko Belgii - Polki rozegrały w sobotę 30 sierpnia. Miały więc kilka dni na złapanie oddechu po intensywnej pierwszej fazie turnieju.



- W ostatnich dniach miałyśmy trochę czasu na spokojne treningi. Pracowałyśmy na boisku i w siłowni. Miałyśmy też jeden dzień na całkowity reset. Trener powiedział nam wtedy, że nie musimy być o standardowej porze w hotelu - relacjonowała Smarzek.



Transmisja meczu Polska - Włochy w środę w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 15.15. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz online w Polsat Box Go rozpocznie się od razu po zakończeniu spotkania Holandia - Japonia.