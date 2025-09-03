Hitowy transfer polskiego zespołu! Takiego zawodnika jeszcze nie było

Leo Hayter od kilku lat uznawany był za jeden z największych talentów w światowym kolarstwie. W kategorii orlika sięgał po najbardziej prestiżowe zwycięstwa. Triumfował w młodzieżowym Giro d'Italia czy Liege-Bastogne-Liege. Na jego szyi zawisł również brązowy medal mistrzostw świata w jeździe indywidualnej na czas w kategorii do lat 23.



W 2022 Brytyjczyk trafił do jednej z największych ekip kolarskich na świecie - INEOS Grenadiers. Hayter był zawodnikiem brytyjskiej formacji do sierpnia 2024. To wtedy zdecydował się na zawieszenie kariery. Mierzył się bowiem z depresją.



Teraz 24-latek ponownie wraca do ścigania i... zasili polską ekipę kontynentalną! Hayter trafił bowiem do zespołu Voster ATS, z którym podpisał kontrakt do końca trwającego sezonu. Jego głównym celem w tej kampanii będzie Chrono des Nations kategorii UCI 1.1.



"Historia Leo Haytera i jego chęć powrotu do ścigania na najwyższym poziomie jest inspirująca i cieszę się, że jako Voster ATS Team możemy mieć w niej swój udział. W miarę naszych możliwości będziemy wspierać Leo w jego przygotowaniach i starcie w Chrono des Nations, gdzie mam nadzieję, że powalczy w naszych barwach o czołową lokatę z najlepszymi czasowcami. To dla nas duże wyróżnienie, że kolarz z przeszłością w drużynie World Touru i z takimi wynikami, jak zwycięstwo w Giro d'Italia U23, Liege-Bastogne-Liege U23 czy brązowy medal mistrzostw świata orlików będzie reprezentował naszą drużynę. Mam nadzieję, że dołożymy małą cegiełkę do jego powrotu na najwyższy poziom" - wyjaśnił Mariusz Witecki, dyrektor sportowy Voster ATS Team.



Podekscytowania nie ukrywa również sam zawodnik.

"Bardzo się cieszę, że dołączam do Voster ATS na resztę sezonu. Jak na drużynę kontynentalną, mają bardzo profesjonalne zaplecze i naturalnym wyborem było dla mnie dołączenie do tej ekipy. Oczywiście głównym celem jest październikowy Chrono des Nations, ale być może wcześniej pojawi się jakaś szansa. Jestem naprawdę wdzięczny za możliwość ponownego udowodnienia swojej wartości na tym poziomie. Jedziemy!" - stwierdził Hayter.

Transfer Brytyjczyka to z pewnością największy hit w historii polskiego kolarstwa. Takiego zawodnika w naszych drużynach jeszcze nie było. Oczywiście Voster będzie dla Haytera jedynie przystankiem w powrocie do elity, jednak takiej historii nikt się nie spodziewał.