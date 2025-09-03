Pierwszy ćwierćfinał MŚ siatkarek rozstrzygnięty! Potrzebny był tie-break

Spotkanie lepiej rozpoczęły Holenderki, które wykorzystały nerwową grę rywalek i szybko zbudowały solidną zaliczkę - po asie Britte Stuut prowadziły 10:4. Siatkarki z Japonii szybko opanowały sytuację i włączyły się do gry - wygrały trzy (10:7), później cztery akcje z rzędu i wyrównały (13:13). Wynik przez pewien czas krążył wokół remisu, ale końcówka przyniosła koncert Pomarańczowych - dwa skuteczne ataki, as Sarah van Aalen (21:18), dwa punktowe bloki (24:19) i przestrzelona zagrywka rywalek (25:20) przesądziły o losach seta. Japonki ułatwiły rywalkom zadanie, popełniając aż dziewięć błędów własnych.

Początek drugiej odsłony przyniósł wyrównaną grę obu zespołów (6:6). Później byliśmy świadkami punktowych serii - cztery kolejne akcje wygrały Holenderki (10:7), które po chwili straciły osiem punktów z rzędu (10:15)! Jak się okazało, był to kluczowy fragment tej partii, bo choć Pomarańczowe próbowały gonić wynik (19:21), ekipa z Azji nie zamierzała oddać przewagi. Punktowy blok dał Japonii piłkę setową (19:24), a Yukiko Wada uderzeniem po bloku rywalek wygrała ostatnią akcję (20:25).

Set numer trzy to dobre otwarcie siatkarek z Holandii (10:6). W ekipie Japonii wrócił koszmar z pierwszej partii - mnożyły się błędy własne, pojawiły się też problemy w przyjęciu. Po asie Marrit Jasper było 15:10 i od tego momentu Pomarańczowe starały się pilnować wyniku - grając punkt za punkt, przybliżały się w stronę wygranej. W końcówce Japonki zerwały się jeszcze do walki zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (23:21), ale w kluczowych akcjach skutecznie atakowała Nika Daalderop (25:22).

Holenderki uzyskały przewagę na początku czwartej partii (9:6), ale japońskie siatkarki odrobiły straty, gdy Yoshino Sato przedarła się przez blok rywalek (11:11). Ekipa z Azji wyraźnie się rozkręciła i poszła punktowa seria, zwieńczona asem Airi Miyabe (16:20). W końcówce Japonki utrzymały przewagę. Miyabe wywalczyła piłkę setową (21:24), a wynik na 22:25 ustaliła Sato, kończąc akcję atakiem po dłoniach rywalek.

Pierwszego półfinalistę siatkarskich mistrzostw świata miał więc wyłonić tie-break. Lepiej rozpoczęła go Holandia (3:0, 5:2 - po asie Eline Timmerman). Japonki odpowiedziały serią wygranych akcji i gdy Yukiko Wada zaserwowała w linię dziewiątego metra, było 6:6. Losy ćwierćfinałowej rywalizacji rozstrzygnęły się w końcówce piątej partii. Trzy skuteczne ataki w kolejnych akcjach przybliżyły Japonię do półfinału (11:13). Mayu Ishikawa wywalczyła piłkę meczową, a po chwili przypieczętowała awans mocnym atakiem (12:15).

Najwięcej punktów: Elles Dambrink (19), Eline Timmerman (18), Marrit Jasper (13), Nika Daalderop (12), Britte Stuut (12) – Holandia; Yukiko Wada (27), Mayu Ishikawa (25), Yoshino Sato (13), Airi Miyabe (10) – Japonia. Siatkarki Japonii lepiej prezentowały się w ataku, mocną bronią Holenderek był blok (11–3).

Siatkarki reprezentacji Japonii zmierzą się w półfinale ze zwycięzcą konfrontacji USA - Turcja. To ćwierćfinałowe starcie zostanie rozegrane w czwartek. W sobotę (6 września) odbędą się półfinały, a na niedzielę (7 września) zaplanowano decydujące spotkania MŚ 2025 - mecz o trzecie miejsce oraz finał.



Holandia – Japonia 2:3 (25:20, 20:25, 25:22, 22:25, 12:15)

Holandia: Sarah van Aalen, Britte Stuut, Nika Daalderop, Marrit Jasper, Eline Timmerman, Elles Dambrink – Florien Reesink (libero) oraz Britt Bongaerts, Nicole Van De Vosse, Iris Vos. Trener: Felix Koslowski.

Japonia: Yoshino Sato, Yukiko Wada, Airi Miyabe, Haruyo Shimamura, Nanami Seki, Mayu Ishikawa –Manami Kojima (libero) oraz Ayane Kitamado, Miiku Iwasawa, Yoshino Sato, Nichika Yamada. Trener: Ferhat Akbas.

Sędziowie: Agnieszka Michlic (Polska) – Karina Noemi Rene (Argentyna).

WYNIKI I TABELE MŚ SIATKAREK