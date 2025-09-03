Kapibarowe szaleństwo w WRC. Kajetanowicz rozchwytywany w Paragwaju

Rajd Paragwaju wywarł na Kajetanowiczu ogromne wrażenie, mimo że nie zakończył się po jego myśli. Wszystko za sprawą niesamowitej atmosfery, tworzonej przez tysiące fanów, dopingujących go na pokrytych charakterystyczną czerwoną nawierzchnią odcinkach specjalnych. Kibice oklaskiwali reprezentanta ORLEN Rally Team do samego końca, okazując mu wsparcie zwłaszcza w trudnym momencie, kiedy głaz pechowo zatrzymał go w walce o podium w WRC2 Challenger. Choć wypadek i duża strata czasowa nie dawały perspektyw na wysoką lokatę, Kajetanowicz kontynuował jazdę, notując dobre czasy i osiągając oesowe podia.



Swoim występem w dziesiątej rundzie mistrzostw świata i otwartością na południowoamerykańską kulturę Kajetanowicz zaskarbił sobie serca Paragwajczyków i zyskał setki tysięcy fanów. Mieszkańcy „tierra roja” nazywają go „carpincho”, co w języku Guarani oznacza kapibarę. Polski kierowca nie tylko został obdarowany dziesiątkami pluszowych kapibar, ale miał także okazję spotkać żywych przedstawicieli tego gatunku. Kajto został zaproszony na popularną w rejonie Itapúa farmę kapibar Granja Don Severo, gdzie przekonał się, że największe gryzonie świata mają w sobie dużo luzu i wiodą raczej leniwe życie.



– Po kapibarowym szaleństwie i pracowitym weekendzie rajdowym miałem okazję spełnić swoje paragwajskie marzenie i zobaczyć to sympatyczne zwierzątko na żywo. Przekonałem się, że kapibary są naprawdę urocze. Wylegiwały się i ufnie pozwalały głaskać. Myślałem, że są bardziej dzikie. Pewnie te żyjące w środowisku naturalnym takie są, bo muszą uważać na to, co dzieje się dookoła i być bardziej czujne. Zupełnie jak za kierownicą, gdzie nawet przez moment nie możesz stracić koncentracji, zwłaszcza na chilijskich trasach, co wiemy doskonale z poprzednich startów w tym kraju. Dlatego już teraz intensyfikujemy przygotowania do kolejnej południowoamerykańskiej rundy mistrzostw świata – zapewnił Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.



Spotkanie z kapibarami było miłym, ale krótkim przerywnikiem w przygotowaniach ORLEN Rally Team do kolejnego wyzwania. Cały zespół przenosi się teraz do Chile, gdzie za nieco ponad tydzień ruszy następna runda światowego czempionatu. Kajetanowicz i Szczepaniak dwukrotnie mieli już okazję rywalizować w tym położonym na zachodnim krańcu Ameryki Południowej kraju. Przed rokiem finiszowali na podium, kończąc Rajd Chile na drugiej pozycji w WRC2 Challenger.

Informacja prasowa