Kibicowskiego szaleństwa ciąg dalszy! Fanki czekały na polskie siatkarki

Polki do fazy pucharowej tegorocznych mistrzostw świata awansowały z pierwszego miejsca w grupie, pokonując na premierowym etapie rywalizacji Wietnam, Kenię i Niemcy. Następnie w 1/8 finału czempionatu podopieczne Lavariniego po tie-breaku wygrały z narodową drużyną Belgii.

ZOBACZ TAKŻE: Godziny do meczu, a Smarzek ogłasza! "Już chyba bardziej nie możemy"

Teraz czas na ćwierćfinał. Przed polskimi siatkarkami bardzo trudne zadanie. Naprzeciwko nich stanie reprezentacja Włoch, czyli drużyna uważana obecnie za najlepszą na świecie.

Chociaż początek meczu zaplanowano na godzinę 15:30, to już kilka godzin wcześniej przed halą pojawili się kibice, czekający na nasze zawodniczki. Jak się okazało, fanki z Tajlandii zdążyły już nauczyć się kilku słów po Polsku.

- Jazda! Polska! - krzyczały fanki, co można zobaczyć w nagraniu opublikowanym w naszych mediach społecznościowych.

„JAZDA, JAZDA!” ✊



Wsparcie tajskich fanek dla Biało-Czerwonych przed meczem z Włoszkami 🥰🇵🇱@PolskaSiatkowka pic.twitter.com/7OnlftC50s — Polsat Sport (@polsatsport) September 3, 2025

Warto przypomnieć, że Biało-Czerwone cały czas otrzymują od kibiców w Tajlandii wiele prezentów. Niektóre z nich w programie Polsat SiatCast zaprezentowali Joanna Kaczor-Bednarska i Marek Magiera.

Transmisja meczu Polska - Włochy w środę w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 15.15. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz online w Polsat Box Go rozpocznie się od razu po zakończeniu spotkania Holandia - Japonia.

AA, Polsat Sport