Kolejna tragedia w kulturystyce. Nie żyje znany zawodnik

Inne

Dramatyczne wieści napłynęły z Hiszpanii. Nie żyje Erik Markov, znany kulturysta. Mężczyzna zaledwie kilka miesięcy temu uzyskał licencję IFBB Classic Physique.

Kolejna tragedia w kulturystyce. Nie żyje znany zawodnik
fot. PAP
Nie żyje Erik Markov.

O odejściu Markova poinformowała jego partnerka, Lucia Barahona. Mężczyzna zmarł nagle. Przyczyna jego śmierci nie została jeszcze ujawniona.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje medalista siatkarskich mistrzostw świata. Tragiczne informacje

 

"Nie czuję się na siłach, by teraz o tym mówić, i wciąż nie przetrawiłam tej sytuacji, przez którą przechodzimy razem z jego rodziną. Dziękuję za wszystkie wiadomości wsparcia. Teraz muszę się zająć sobą i tym, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że Erik zostanie zapamiętany jako wspaniała osoba" - napisała na Instagramie.

 

Markov miał łotewskie pochodzenie, ale na co dzień mieszkał w Hiszpanii. Licencję profesjonalisty otrzymał po swoim zwycięstwie w hiszpańskim Mr Olympia Amateur w maju tego roku. 

 

To kolejna tragedia w świecie kulturystyki. W tym roku zmarło już kilku zawodników i zawodniczek przygotowujących się do zawodów. Pod koniec lipca zmarła Hiszpanka Lorena Blanco. W kwietniu z kolei odszedł polski strongman Tomasz Lech.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ERIK MARKOVINNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ewa Swoboda: To jest bardzo dobre osiągnięcie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 