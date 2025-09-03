Kolejna tragedia w kulturystyce. Nie żyje znany zawodnik

O odejściu Markova poinformowała jego partnerka, Lucia Barahona. Mężczyzna zmarł nagle. Przyczyna jego śmierci nie została jeszcze ujawniona.

"Nie czuję się na siłach, by teraz o tym mówić, i wciąż nie przetrawiłam tej sytuacji, przez którą przechodzimy razem z jego rodziną. Dziękuję za wszystkie wiadomości wsparcia. Teraz muszę się zająć sobą i tym, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że Erik zostanie zapamiętany jako wspaniała osoba" - napisała na Instagramie.

Markov miał łotewskie pochodzenie, ale na co dzień mieszkał w Hiszpanii. Licencję profesjonalisty otrzymał po swoim zwycięstwie w hiszpańskim Mr Olympia Amateur w maju tego roku.

To kolejna tragedia w świecie kulturystyki. W tym roku zmarło już kilku zawodników i zawodniczek przygotowujących się do zawodów. Pod koniec lipca zmarła Hiszpanka Lorena Blanco. W kwietniu z kolei odszedł polski strongman Tomasz Lech.

