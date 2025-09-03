Kolejny Polak w UFC. To już oficjalne!

W czerwcu Oleksiejczuk poinformował, że weźmie udział w DWCS. Jego walkę, której stawką był angaż w UFC, zaplanowano na 2 września w Las Vegas. Rywalem Polaka został natomiast Theo Haig.

Pojedynek zakończył się błyskawicznie. Po zaledwie 36 sekundach Oleksiejczuk znokautował przeciwnika. Wykonał zapaśniczy sprawl, po czym bił oponenta mocno po głowie. Sędzia musiał w tej sytuacji przerwać walkę.



Po zakończeniu gali Dana White, szef UFC, ogłosił swój werdykt. Wskazał nazwiska zawodników, którzy zrobili na nim największe wrażenie i w związku z tym otrzymają do podpisu kontrakt z jego federacją. Wśród nich znzlazł się Oleksiejczuk.



Warto dodać, że w UFC już występuje jego starszy brat - Michał.