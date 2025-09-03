Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć?
Czas na mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Do Liverpoolu udała się liczna reprezentacja Polski z Julią Szeremetą na czele. Gdzie obejrzeć mistrzostwa świata w boksie olimpijskim? Oto plan transmisji.
Rywalizacja w Anglii będzie toczyła się w dniach 4-14 września. Po raz pierwszy w historii zmagania tej rangi odbędą się pod egidą World Boxing, a zatem federacji wspieranej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Przypomnijmy, że dopóki boks olimpijski sankcjonowała szargana licznymi skandalami IBA (International Boxing Federation) pięściarstwu groziło wykluczenie z igrzysk olimpijskich.
Obecnie sytuacja zaczyna się normować, czego przykładem są mistrzostwa świata w Liverpoolu. Do stolicy Merseyside przyjechali przedstawiciele 66 państw. Wśród nich jest reprezentacja Polski. Jej liderką jest Szeremeta - srebrna medalistka ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich. 22-latka wystąpi w kategorii do 57 kilogramów.
Oprócz niej w prowadzonej przez Tomasza Dylaka kadrze kobiet znalazły się m.in. doskonale znane z ringów amatorskich Aneta Rygielska, Agata Kaczmarska czy Barbara Marcinkowska. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii mistrzostwa świata kobiet i mężczyzn odbędą się równolegle. Do Liverpoolu udała się również kadra prowadzona przez Grzegorza Proksę. W składzie znaleźli się m.in. Bartłomiej Rośkowicz, Paweł Sulęcki czy Adam Tutak.
Skład Reprezentacji Polski na MŚ w boksie olimpijskim 2025:
Kadra kobiet (trener Tomasz Dylak):
48 kg Angelika Krysztoforska
51 kg Natalia Kuczewska
54 kg Wiktoria Rogalińska
57 kg Julia Szeremeta
60 kg Aneta Rygielska
65 kg Kinga Krówka
70 kg Barbara Marcinkowska
75 kg Oliwia Toborek
80 kg Emila Koterska
+80 kg Agata Kaczmarska
Kadra mężczyzn (trener Grzegorz Proksa):
50 kg Jakub Słomiński
55 kg Nikolas Pawlik
60 kg Paweł Brach
65 kg Bartłomiej Rośkowicz
70 kg Paweł Sulęcki
75 kg Michał Jarliński
80 kg Nikodem Kozak
90 kg Adam Tutak
+90 kg Oskar Kopera
Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć? Kiedy walki Polaków?
Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go.
4 września
Eliminacje:
12:00 - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go
Kobiety: 48 kg, 51 kg, 75 kg
Mężczyźni: 55 kg, 65 kg
19:00 - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go
Kobiety: 54 kg, 70 kg
Mężczyźni: 60 kg, 80 kg, 90 kg