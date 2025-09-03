Rywalizacja w Anglii będzie toczyła się w dniach 4-14 września. Po raz pierwszy w historii zmagania tej rangi odbędą się pod egidą World Boxing, a zatem federacji wspieranej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Przypomnijmy, że dopóki boks olimpijski sankcjonowała szargana licznymi skandalami IBA (International Boxing Federation) pięściarstwu groziło wykluczenie z igrzysk olimpijskich.

Obecnie sytuacja zaczyna się normować, czego przykładem są mistrzostwa świata w Liverpoolu. Do stolicy Merseyside przyjechali przedstawiciele 66 państw. Wśród nich jest reprezentacja Polski. Jej liderką jest Szeremeta - srebrna medalistka ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich. 22-latka wystąpi w kategorii do 57 kilogramów.

Oprócz niej w prowadzonej przez Tomasza Dylaka kadrze kobiet znalazły się m.in. doskonale znane z ringów amatorskich Aneta Rygielska, Agata Kaczmarska czy Barbara Marcinkowska. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii mistrzostwa świata kobiet i mężczyzn odbędą się równolegle. Do Liverpoolu udała się również kadra prowadzona przez Grzegorza Proksę. W składzie znaleźli się m.in. Bartłomiej Rośkowicz, Paweł Sulęcki czy Adam Tutak.

Skład Reprezentacji Polski na MŚ w boksie olimpijskim 2025:

Kadra kobiet (trener Tomasz Dylak):

48 kg Angelika Krysztoforska

51 kg Natalia Kuczewska

54 kg Wiktoria Rogalińska

57 kg Julia Szeremeta

60 kg Aneta Rygielska

65 kg Kinga Krówka

70 kg Barbara Marcinkowska

75 kg Oliwia Toborek

80 kg Emila Koterska

+80 kg Agata Kaczmarska

Kadra mężczyzn (trener Grzegorz Proksa):

50 kg Jakub Słomiński

55 kg Nikolas Pawlik

60 kg Paweł Brach

65 kg Bartłomiej Rośkowicz

70 kg Paweł Sulęcki

75 kg Michał Jarliński

80 kg Nikodem Kozak

90 kg Adam Tutak

+90 kg Oskar Kopera

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć? Kiedy walki Polaków?

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go.

4 września

Eliminacje:

12:00 - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go

Kobiety: 48 kg, 51 kg, 75 kg

Mężczyźni: 55 kg, 65 kg

19:00 - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go

Kobiety: 54 kg, 70 kg

Mężczyźni: 60 kg, 80 kg, 90 kg

