MŚ siatkarek 2025. Pary półfinałowe. Kto zagra o medale?
Półfinały mistrzostw świata w siatkówce kobiet zostaną rozegrane w sobotę 6 września. Kto awansował do czołowej czwórki turnieju i zagra o medale? Zobacz pary półfinałowe MŚ 2025.
Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Wystartowały w nich 32 drużyny, z których szesnaście najlepszych awansowało do fazy pucharowej.
Oba mecze półfinałowe MŚ zostały zaplanowane na sobotę 6 września. W niedzielę 7 września odbędą się decydujące starcia turnieju - mecz o trzecie miejsce oraz finał.
Pary półfinałowe MŚ siatkarek 2025:
2025-09-06: Japonia – USA/Turcja (sobota, godzina 10.30)
2025-09-06: Włochy – Brazylia/Francja (sobota, godzina 14.30).
