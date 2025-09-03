MŚ siatkarek 2025. Pary półfinałowe. Kto zagra o medale?

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Wystartowały w nich 32 drużyny, z których szesnaście najlepszych awansowało do fazy pucharowej.

Oba mecze półfinałowe MŚ zostały zaplanowane na sobotę 6 września. W niedzielę 7 września odbędą się decydujące starcia turnieju - mecz o trzecie miejsce oraz finał.

Pary półfinałowe MŚ siatkarek 2025:

2025-09-06: Japonia – USA/Turcja (sobota, godzina 10.30)

2025-09-06: Włochy – Brazylia/Francja (sobota, godzina 14.30).

RM, Polsat Sport