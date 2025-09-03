MŚ siatkarek 2025. Pary półfinałowe. Kto zagra o medale?

Siatkówka

Półfinały mistrzostw świata w siatkówce kobiet zostaną rozegrane w sobotę 6 września. Kto awansował do czołowej czwórki turnieju i zagra o medale? Zobacz pary półfinałowe MŚ 2025.

fot. FIVB
Kto zagra w półfinale MŚ w siatkówce? Pary półfinałowe mistrzostw świata siatkarek Tajlandia 2025.

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Wystartowały w nich 32 drużyny, z których szesnaście najlepszych awansowało do fazy pucharowej.

 

Zobacz także: Ćwierćfinały MŚ siatkarek 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

 

Oba mecze półfinałowe MŚ zostały zaplanowane na sobotę 6 września. W niedzielę 7 września odbędą się decydujące starcia turnieju - mecz o trzecie miejsce oraz finał.

 

Pary półfinałowe MŚ siatkarek 2025:

 

2025-09-06: Japonia – USA/Turcja (sobota, godzina 10.30)
2025-09-06: Włochy – Brazylia/Francja (sobota, godzina 14.30).

 

