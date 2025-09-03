Novak Djokovic znowu zachwycił! Wielki hit na US Open

Rozstawiony z numerem siódmym 38-letni Djokovic - sześciokrotny triumfator tej imprezy - od dwóch dni był najstarszym tenisistą w historii, który w jednym sezonie osiągnął co najmniej ćwierćfinał wszystkich czterech turniejów Wielkiego Szlema. Teraz to miano będzie należeć do niego w odniesieniu do półfinalistów, bo na tym etapie walczący o 25. tytuł w singlu kończył przygodę w tegorocznych Australian Open, French Open i Wimbledonie.

Zawodnik z Belgradu z wyżej notowanym Amerykaninem (nr 4.) od początku grał na swoich warunkach. W pierwszej partii zyskał przełamanie już w drugim gemie i później kontrolował przebieg wydarzeń na korcie. Podobnie było w drugim secie, choć tam moment dekoncentracji kosztował go stratę serwisu, ale błyskawicznie ponownie wyszedł na prowadzenie i wygrał 7:5.

W trzeciej odsłonie lepszy był Fritz, ale w czwartej ponownie jedno przełamanie przesądziło o zwycięstwo "Nole", który trwający prawie trzy i pół godziny pojedynek zakończył przy trzeciej piłce meczowej.

Należący od dłuższego czasu do światowej czołówki Fritz wciąż nie znalazł sposobu na Djokovica. We wtorek przegrał z nim po raz 11.

Serb nie tylko zagra w rekordowym 14. półfinale US Open, ale i po raz 53. we wszystkich wielkoszlemowych turniejach łącznie. Takim osiągnięciem nie może się pochwalić żaden inny tenisista.

- Ciężko, ale uparcie zmierzałem do celu. To jeden z takich dni, kiedy trzeba było po prostu ciężko pracować. Starałem się przetrwać i się udało - przyznał tuż po ostatniej piłce były lider światowego rankingu.

Odpadnięcie Fritza, ostatniego Amerykanina w stawce singlistów, oznacza, że gospodarze będą musieli co najmniej 23 lata poczekać na triumf swojego zawodnika. Ostatnim, który wygrał na Flushing Meadows, był w 2003 roku Andy Roddick.

- Właśnie to czyni wielkich graczy tymi największymi - zdobywają najważniejsze punkty - podkreślił Fritz. I dodał: - Generalnie, lepiej serwował i popełniał znacznie mniej błędów.

O 11. finał w Nowym Jorku Djokovic powalczy z Alcarezem. Ma z nim pozytywny bilans oficjalnych meczów 5-3, w tym wygrał dwie ostatnie potyczki - w finale ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu i ćwierćfinale tegorocznej edycji Australian Open.

