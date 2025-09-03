Oto kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Kto wystąpi?
Od 4 do 14 września Liverpool będzie miejscem zmagań najlepszych pięściarzy i pięściarek boksu olimpijskiego. Czas na mistrzostwa świata, w których weźmie udział 19-ososbowa reprezentacja Polski z Julią Szeremetą na czele. Oto skład Biało-Czerwonych.
Warto wspomnieć, że mistrzostwa świata kobiet i mężczyzn po raz pierwszy w historii odbędą się w tym samym miejscu i czasie. Do tego tegoroczny bokserski mundial będzie pierwszym rozgrywanym pod auspicjami World Boxing, a zatem federacji wspieranej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Przypomnijmy, że dopóki boks olimpijski sankcjonowała szargana licznymi skandalami IBA (International Boxing Federation) pięściarstwu groziło wykluczenie z igrzysk olimpijskich.
Do Anglii udała się 19-osobowa reprezentacja Polski. Kadrę pań prowadzi Tomasz Dylak, zaś panów Grzegorz Proksa. Niewątpliwie największą gwiazdą polskiej ekipy jest Szeremeta. 23-latka w zeszłym roku wywalczyła srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Podczas mistrzostw świata również będzie jedną z faworytek do wysokich lokat.
Kandydatów do medali jest jednak więcej, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Czyje występy dadzą najwięcej radości polskim kibicom?
Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w boksie olimpijskim:
Kadra kobiet (trener Tomasz Dylak):
48 kg Angelika Krysztoforska
51 kg Natalia Kuczewska
54 kg Wiktoria Rogalińska
57 kg Julia Szeremeta
60 kg Aneta Rygielska
65 kg Kinga Krówka
70 kg Barbara Marcinkowska
75 kg Oliwia Toborek
80 kg Emila Koterska
+80 kg Agata Kaczmarska
Kadra mężczyzn (trener Grzegorz Proksa):
50 kg Jakub Słomiński
55 kg Nikolas Pawlik
60 kg Paweł Brach
65 kg Bartłomiej Rośkowicz
70 kg Paweł Sulęcki
75 kg Michał Jarliński
80 kg Nikodem Kozak
90 kg Adam Tutak
+90 kg Oskar Kopera