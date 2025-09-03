Warto wspomnieć, że mistrzostwa świata kobiet i mężczyzn po raz pierwszy w historii odbędą się w tym samym miejscu i czasie. Do tego tegoroczny bokserski mundial będzie pierwszym rozgrywanym pod auspicjami World Boxing, a zatem federacji wspieranej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Przypomnijmy, że dopóki boks olimpijski sankcjonowała szargana licznymi skandalami IBA (International Boxing Federation) pięściarstwu groziło wykluczenie z igrzysk olimpijskich.

ZOBACZ TAKŻE: 25 medali dla Polski. Czas na kolejne

Do Anglii udała się 19-osobowa reprezentacja Polski. Kadrę pań prowadzi Tomasz Dylak, zaś panów Grzegorz Proksa. Niewątpliwie największą gwiazdą polskiej ekipy jest Szeremeta. 23-latka w zeszłym roku wywalczyła srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Podczas mistrzostw świata również będzie jedną z faworytek do wysokich lokat.

Kandydatów do medali jest jednak więcej, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Czyje występy dadzą najwięcej radości polskim kibicom?

Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w boksie olimpijskim:

Kadra kobiet (trener Tomasz Dylak):

48 kg Angelika Krysztoforska

51 kg Natalia Kuczewska

54 kg Wiktoria Rogalińska

57 kg Julia Szeremeta

60 kg Aneta Rygielska

65 kg Kinga Krówka

70 kg Barbara Marcinkowska

75 kg Oliwia Toborek

80 kg Emila Koterska

+80 kg Agata Kaczmarska

Kadra mężczyzn (trener Grzegorz Proksa):

50 kg Jakub Słomiński

55 kg Nikolas Pawlik

60 kg Paweł Brach

65 kg Bartłomiej Rośkowicz

70 kg Paweł Sulęcki

75 kg Michał Jarliński

80 kg Nikodem Kozak

90 kg Adam Tutak

+90 kg Oskar Kopera

mtu, Polsat Sport