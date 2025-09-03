Polska - Włochy. Skrót meczu (WIDEO)

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego drugą z rzędu edycję tej imprezy kończą na tym etapie.

Włoszki w półfinale zagrają z Japonią, która wcześniej pokonała Holandię 3:2.

Polska – Włochy 0:3 (17:25, 21:25, 18:25).

Polska: Paulina Damaske, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Martyna Łukasik, Magdalena Stysiak, Katarzyna Wenerska - Aleksandra Szczygłowska (libero) – Martyna Czyrniańska, Aleksandra Gryka, Marlena Kowalewska, Malwina Smarzek.

Włochy: Anna Danesi, Paola Egonu, Sarah Fahr, Stella Nervini, Alessia Orro, Myriam Sylla - Monica De Gennaro (libero) - Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Gaia Giovannini.

Polska - Włochy. Skrót meczu:

BS, PAP