Siatkówka

Polski siatkarki przegrały w ćwierćfinale mundialu w Bangkoku z mistrzyniami olimpijskimi z Paryża Włoszkami 0:3 (17:25, 21:25, 18:25) i odpadły z turnieju. Zobacz skrót meczu siatkarek Polska - Włochy.

Polska - Włochy. Skrót meczu (WIDEO)
fot. FIVB

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego drugą z rzędu edycję tej imprezy kończą na tym etapie.

 

Włoszki w półfinale zagrają z Japonią, która wcześniej pokonała Holandię 3:2.

 

Polska – Włochy 0:3 (17:25, 21:25, 18:25).

 

Polska: Paulina Damaske, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Martyna Łukasik, Magdalena Stysiak, Katarzyna Wenerska - Aleksandra Szczygłowska (libero) – Martyna Czyrniańska, Aleksandra Gryka, Marlena Kowalewska, Malwina Smarzek.

 

Włochy: Anna Danesi, Paola Egonu, Sarah Fahr, Stella Nervini, Alessia Orro, Myriam Sylla - Monica De Gennaro (libero) - Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Gaia Giovannini.

Polska - Włochy. Skrót meczu:

BS, PAP
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
