Reprezentacja Polski U-19 przebywa obecnie w Słowenii. W tym kraju odbywa się turniej towarzyski dla drużyn ze wspomnianej kategorii wiekowej.



Biało-Czerwoni zagrają z Wyspami Owczymi, a później także ze Słowenią i Azerbejdżanem.



Selekcjonerem kadry jest Łukasz Sosin.



Relacja live i wynik na żywo spotkania Polska - Wyspy Owcze na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.