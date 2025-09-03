Polska - Wyspy Owcze. Relacja live i wynik na żywo
Polska U-19 - Wyspy Owcze U-19 to mecz towarzyski w ramach turnieju w Słowenii. Relacja live i wynik na żywo spotkania Polska - Wyspy Owcze na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.
Reprezentacja Polski U-19 przebywa obecnie w Słowenii. W tym kraju odbywa się turniej towarzyski dla drużyn ze wspomnianej kategorii wiekowej.
Biało-Czerwoni zagrają z Wyspami Owczymi, a później także ze Słowenią i Azerbejdżanem.
Selekcjonerem kadry jest Łukasz Sosin.
