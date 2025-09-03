Ponad cztery godziny walki! Znamy kolejnego półfinalistę

Choć trudno w to uwierzyć, to pierwszy, trwający aż 49 minut set, okazał się najkrótszym w tym pojedynku. Wygrał go Australijczyk, który przed tym spotkaniem stawiany był w roli faworyta do zwycięstwa.

Jak się okazało, De Minaur więcej w tym spotkaniu już nie ugrał. Rywalizacja weszła na kosmiczny wręcz poziom, ale w końcówkach siłą zarówno fizyczną, jak i mentalną, popisywał się tenisista z Kanady. Po ponad czterech godzinach niezwykle zaciętej walki rozstrzygnął losy ćwierćfinału na swoją korzyść.

W walce o wielki finał Auger-Aliassime zmierzy się ze zwycięzcą meczu Jannik Sinner - Lorenzo Musetti.

Felix Auger-Aliassime - Alex De Minaur 4:6, 7:6(7), 7:5, 7:6(4)

KP, Polsat Sport