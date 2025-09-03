Przeżyjmy to jeszcze raz! Najlepsze akcje polskich siatkarek w MŚ 2025

Polskie siatkarki w pierwszej fazie mistrzostw świata rywalizowały w grupie G w Phuket. W pierwszych spotkaniach planowo pokonały niżej notowane reprezentacje Wietnamu (3:1) i Kenii (3:1). Na zakończenie fazy grupowej pokonały po zaciętym boju reprezentację Niemiec (3:2) i zajęły pierwsze miejsce w tabeli.

Na fazę pucharową Polki przeniosły się do Bangkoku. Tu, w 1/8 finału, stoczyły kolejne zacięte starcie, pokonując Belgię (3:2). Awansowały do ćwierćfinału, w którym uległy głównemu faworytowi imprezy - reprezentacji Włoch (0:3). Po tej porażce zakończyły udział w turnieju.

W spotkaniach polskich siatkarek nie brakowało widowiskowych akcji. Gdzie obejrzeć te najciekawsze? Zebraliśmy tu efektowne ataki, kapitalne obrony, spektakularne bloki, czy zagrywki, które zupełnie zaskoczyły rywalki. Warto je sobie przypomnieć, oglądając załączone materiały wideo.

Asy serwisowe polskich siatkarek:



Punktowe bloki polskich siatkarek:

Efektowne ataki polskich siatkarek:

Najdłuższe akcje polskich siatkarek: