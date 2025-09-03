Skład Polski na mecz z Holandią? Jan Urban już wie
Trener Jan Urban powiedział po przylocie kadry do Rotterdamu, że nikt z jego piłkarzy nie narzeka na kłopoty zdrowotne przed meczami eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Finlandią. Wszyscy są zdrowi i do dyspozycji - oświadczył przed swoim debiutem w roli selekcjonera reprezentacji.
- Mam w głowie pierwszy skład. Przyjechaliśmy tutaj z myślą, żeby skomplikować życie Holendrom, bo wiadomo, kto jest faworytem tego spotkania - dodał.
Eliminacje MŚ 2026: Plan transmisji
Biało-czerwoni przylecieli w środę późnym popołudniem do Rotterdamu z Katowic, gdzie od poniedziałku przebywali na zgrupowaniu.
Mecz na stadionie De Kuip rozpocznie się w czwartek o godz. 20.45.
Z Finlandią jego podopieczni zmierzą się w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
