Skład Polski na mecz z Holandią? Jan Urban już wie

- Mam w głowie pierwszy skład. Przyjechaliśmy tutaj z myślą, żeby skomplikować życie Holendrom, bo wiadomo, kto jest faworytem tego spotkania - dodał.

Eliminacje MŚ 2026: Plan transmisji

Biało-czerwoni przylecieli w środę późnym popołudniem do Rotterdamu z Katowic, gdzie od poniedziałku przebywali na zgrupowaniu.

Mecz na stadionie De Kuip rozpocznie się w czwartek o godz. 20.45.

Z Finlandią jego podopieczni zmierzą się w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Kadra reprezentacji Polski na zgrupowanie przed meczami z Holandią i Finlandią Zobacz galerię

BS, PAP