Smutny dzień dla Polaków na US Open. Dwie porażki

Drzewiecki w parze z Brytyjczykiem Marcusem Willisem przegrali z Czechami Matejem Vocelem i Tomasem Machacem 6:4, 3:6, 1:6. 29-latek z Gorzowa Wlkp. do każdej z czterech wielkoszlemowych imprez dostał się wskutek rezygnacji innego duetu, a w Nowym Jorku osiągnął najlepszy wynik w karierze.

Z kolei rok młodszy warszawianin Zieliński, który od jakiegoś czasu próbuje sił wspólnie z Czechem Adamem Pavlaskiem, ulegli rozstawionym z numerem piątym Hiszpanowi Marcelowi Granollersowi i Argentyńczykowi Horacio Zaballosowi 7:6 (7-1), 3:6, 6:7 (4-10).

Zieliński, mający dwa tytuły wielkoszlemowe w mikście, w trzech z czterech tegorocznych zawodów Wielkiego Szlema w deblu odpadał w trzeciej rundzie, a raz w pierwszej. Jego najlepszym wynikiem pozostaje finał Australian Open 2023, w duecie z Hugo Nysem z Monako.

Wyniki meczów Polaków na US Open:

Matej Vocel/Tomas Machac- Marcus Willis/Karol Drzewiecki 4:6, 6:3, 6:1

Marcel Granollers/Horacio Zeballos - Adam Pavlasek/Jan Zieliński 6:7 (1-7), 6:3, 7:6 (10-4)

