Światowe zmagania w Warszawie na start

W turnieju eliminacyjnym wystartują finalnie dwie polskie pary. Żadnemu z czterech biało-czerwonych duetów z listy rezerwowych nie udało się zakwalifikować do zawodów. Uczestnicy wyżej plasujący się w rankingu odliczyli się w odpowiedniej liczbie.

Czwartkowa rywalizacja wystartuje o godzinie 10:00 i potrwa do wieczora. Wilanowskie turnieje mają to do siebie, że zacięta walka o wygraną i długie spotkania powodują wydłużenie się dnia zawodów. Można więc spodziewać się, że ten potrwa do późnego wieczora.

- Nie nastawiamy się, że szybko zakończymy kwalifikacje. Ostatni mecz zaplanowano na godzinę 19:30, a zdajemy sobie sprawę z tego, że siatkarze plażowi lubią pograć sobie na Plaży Wilanów długie, trzy setowe spotkania. Jesteśmy na to przygotowani. Mamy oświetlenie, więc już teraz zapraszamy, gdyż atmosfera na wieczornych meczach przy sztucznym świetle jest wyjątkowa. Polskie pary czekają na doping, grają od pierwszego dnia turnieju i mamy nadzieję, że część z nich będzie z nami do samego końca – powiedział Piotr Głogowski, główny organizator VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika.

W czwartek na boisko wybiegną duety: Aleksander Czachorowski/Michał Korycki oraz Michał Kucharski/Marcel Wanat. Michał Korycki dobrze zna smak medalu zdobywanego w Wilanowie. Wspólnie z Michałem Kądziołą w 2022 roku sięgnął po brąz, który był jego pierwszym medalem zdobytym na międzynarodowych plażach.

O cztery miejsca premiowane awansem do main draw zagra szesnaście teamów z dwunastu krajów, m.in. Norwegii, Finlandii i Maroka. Rozegrane zostaną dwie rundy i w przypadku, gdy polskie pary wygrają swoje pierwsze mecze, w kolejnej nie trafiają na siebie. Jest więc szansa, że po drugiej rundzie obie trafią do turnieju głównego.

