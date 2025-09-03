Szeremeta i spółka ruszają po medale. "Nie ma innego wyjścia"

Po raz pierwszy impreza bokserska tej rangi odbywa się pod auspicjami nowej organizacji. World Boxing zrzesza ponad 100 lokalnych federacji z całego świata i jest wspierana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W terminie od 4 do 14 września reprezentanci 66 państw będą rywalizować w Liverpoolu w 10 kategoriach wagowych. Do Anglii wybrała się pokaźna grupa Biało-Czerwonych.

- Jestem pewien, że polskie dziewczyny zdobędą co najmniej dwa medale, a może trzy. Mężczyźni na pewno również coś przywiozą - powiedział Saleta.



Liderką naszej kadry będzie rzecz jasna Julia Szeremeta.



- To nasza największa nadzieja medalowa. Nie ma innego wyjścia - mowa o wicemistrzyni olimpijskiej. Oczewakiania wobec niej są wysokie. Pamiętajmy jednak o tym, że zawsze łatwiej jest zdobyć pierwszy medal niż drugi, bo tutaj dochodzi presja. Trudno jest się w takiej sytucji rozluźnić - tłumaczył ekspert.



Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim odbywają się w specyficznej formule. To trudność, z którą zawodniczki i zawodnicy muszą sobie poradzić.



- W boksie olimpijskim nie wiadomo, kogo się wylosuje. Trzeba być przygotowanym na wszystko, czasu na przygotowanie taktyki jest bardzo mało. Dużo zależy tutaj od szczęścia, bo można trafić na przyszłego mistrza świata już w pierwszej walce - podkreślił nasz rozmówca.

Sportowe kanały Polsatu pokażą bokserskie mistrzostwa świata w Liverpoolu. Stacją wiodącą będzie Polsat Sport Fight, ale najciekawsze pojedynki, w tym zwłaszcza te z udziałem Julii Szeremety i innych Biało-Czerwonych, kibice będą mogli oglądać także na innych kanałach.

Skład Reprezentacji Polski na MŚ w boksie olimpijskim 2025:

Kadra kobiet (trener Tomasz Dylak): 48 kg Angelika Krysztoforska, 51 kg Natalia Kuczewska, 54 kg Wiktoria Rogalińska, 57 kg Julia Szeremeta, 60 kg Aneta Rygielska, 65 kg Kinga Krówka, 70 kg Barbara Marcinkowska, 75 kg Oliwia Toborek, 80 kg Emila Koterska, +80 kg Agata Kaczmarska



Kadra mężczyzn (trener Grzegorz Proksa): 50 kg Jakub Słomiński, 55 kg Nikolas Pawlik, 60 kg Paweł Brach, 65 kg Bartłomiej Rośkowicz, 70 kg Paweł Sulęcki, 75 kg Michał Jarliński, 80 kg Nikodem Kozak, 90 kg Adam Tutak, +90 kg Oskar Kopera