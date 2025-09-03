Tak włoskie media skomentowały odpadnięcie polskich siatkarek z MŚ. "Nawet Polki..."

„Włoska drużyna nie zatrzymuje się” - podkreśliła gazeta po środowym meczu w stolicy Tajlandii.

Jak zaznaczono w relacji z Bangkoku, podopieczne trenera Julio Velasco pokazały w meczu z Polkami „niszczycielską” siłę i szybko pobiegły w kierunku półfinału mistrzostw.

„Nawet Polska, trzecia drużyna światowego rankingu, nie zdołała zaniepokoić” zespołu pod wodzą Velasco i w ciągu nieco ponad godziny Włoszki wygrały „stanowczo” 3:0 - zauważono w komentarzu po meczu.

Sportowy dziennik zwrócił uwagę na fantastyczną obronę, jaką wykazała się Monica De Gennaro, wielką precyzję Alessii Orro oraz ogromny spokój gry Włoszek, wobec których bezradny był nowy poryw „polskiej dumy”.

Media z Półwyspu Apenińskiego cytują wypowiedź Argentyńczyka Velasco na temat swoich podopiecznych: - Te dziewczyny są nadzwyczajne. Ich siłą jest to, że na boisku są samodzielne i budzą szacunek, umieją dostosować się do sytuacji i do rywalek. To drużyna kompletna i zrównoważona w każdym sektorze, a to jest klucz sukcesu - ocenił trener, cytowany przez agencję Ansa.

BS, PAP