Tak wygląda tabela polskiej grupy po przegranej z Francją. Co z awansem?

Na Cyprze w gr. C, z której drużyny będą rywalami ekip z grupy w Katowicach, Grecy bez Giannisa Antetokounmpo musieli uznać wyższość środkowego Utah Jazz Jusufa Nurkica (18 pkt i 10 zb.) i naturalizowanego Johna Robersona (18 pkt) oraz innych Bośniaków, przegrywając 77:80. Najwięcej punktów dla Grecji uzyskali Kostas Sloukas - 15 i osiem zbiórek oraz naturalizowany Amerykanin Tyler Dorsey - 14 pkt i pięć zbiórek.

Jeszcze ciekawiej było w wieczornym starciu Włochów z obrońcami tytułu Hiszpanami, prowadzonymi przez utytułowanego Sergio Scariolo urodzonego w Brescii, ale od 2009 r. pracującego dla federacji z Płw. Iberyjskiego (z wielkimi sukcesami - siedem medali, w tym pięć złotych w turniejach rangi mistrzowskiej). Włosi pokonali jednak rywali 67:63, choć na 31 sekund przed końcem wygrywał zespół Scarioli 63:62.

Najwięcej punktów uzyskał dla zwycięzców Mouhamet Diouf - 14 (oraz osiem zbiórek), zaś 21-letni Saliou Niang urodzony w stolicy Senegalu Dakarze miał double-double - 10 pkt i 10 zbiórek. Wśród Hiszpanów Santi Aldama z Memphis Grizzlies miał double-double - 19 pkt i 10 zbiórek.

W środę odbędą się mecze 5., ostatniej kolejki w grupach A i B, a wśród nich bardzo ciekawy pojedynek w Rydze niepokonanych do tej pory Serbii i Turcji. Natomiast drużyny z grup w Katowicach i Limassol będą odpoczywać i swoje ostatnie spotkania rozegrają w czwartek. Od soboty rywalizacja w fazie pucharowej toczyć się już będzie tylko na Łotwie.

Eurobasket 2025: Tabela polskiej grupy

