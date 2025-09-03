Tomasz Hajto wypalił w programie na żywo! "Jak dzisiaj niewiele trzeba, żeby dostać powołanie do reprezentacji"

Piłka nożna

Tomasz Hajto i Roman Kołtoń w programie Polsat Futbol Cast rozmawiali na temat powołań do reprezentacji Polski na mecze z Holandią i Finlandią. Były piłkarz i trener mocno wypowiedział się o niektórych decyzjach Jana Urbana.

fot. Polsat Sport, Cyfrasport
Tomasz Hajto wypowiedział się na temat powołań do piłkarskiej reprezentacji Polski

Niedawno Polski Związek Piłki Nożnej opublikował oficjalną listę piłkarzy powołanych na najbliższe mecze kwalifikacji do mistrzostw świata. W gronie powołanych znalazł się między innymi Arkadiusz Pyrka. 

 

Na temat decyzji podjętych przez nowego selekcjonera Jana Urbana w programie Polsat Futbol Cast wypowiedzieli się Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.

 

- Dziwi mnie powołanie Pyrki. Osiem miesięcy poza grą i poza treningiem. Zagrał 60 minut w St. Pauli i to średnie. Drużyna musiała gonić wyniki, przegrywając 1:3, zremisowała 3:3 z Borussią Dortmund. To 60 minut było nie za dobre - oglądałem mecz. On dostaje powołanie, nie grając osiem miesięcy. Jak dzisiaj niewiele trzeba, żeby dostać powołanie do reprezentacji - ocenił Hajto. 

 

Pyrka był również obecny na mistrzostwach Europy do lat 21. Głos w tej sprawie zabrał Roman Kołtoń.

 

- Fakt, że on pojechał na to Euro bez grania w klubie, to jest szok. Dostał niesamowity bonus za te mecze w Bundeslidze, a na tej pozycji przecież też mamy kilu kandydatów - ocenił dziennikarz.

 

Hajto zaproponował, jak można było rozwiązać całą sytuację. Ekspert Polsatu Sport stwierdził, że w kadrze mogli pojawić się Kacper Urbański i Kamil Piątkowski.

 

- Gdybym był selekcjonerem, to wziąłbym telefon, zadzwoniłbym do Dariusza Mioduskiego, Michała Żewłakowa czy Frediego Bobicia i pytam: "czy to prawda, że bierzecie Piątkowskiego i Urbańskiego?". Dostałbym informację, że biorą ich, ale to jeszcze tajemnica. Wtedy powołuje Piątkowskiego i Urbańskiego, rozwiązuję problem - podsumował Hajto.

 

Biało-Czerwoni już w czwartek zmierzą się na wyjeździe z reprezentacją Holandii. Natomiast w niedzielę 7 września zagrają z Finlandią na Stadionie Śląskim. 

 

AA, Polsat Sport
