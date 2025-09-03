US Open: Jannik Sinner - Lorenzo Musetti. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jannik Sinner - Lorenzo Musetti to spotkanie ćwierćfinałowe w ramach tegorocznej edycji US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Sinner - Musetti na Polsatsport.pl.

US Open wkracza w decydującą fazę. Czas na ćwierćfinały tego wielkoszlemowego turnieju. Tenisistki i tenisiści walczą o ogromne pieniądze - zwycięzca zmagań w grze pojedynczej zgarnie 5 000 000 dolarów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zachwyty nad byłym trenerem Świątek! Polak robi furorę na US Open

 

Sinner jest obrońcą tytułu. Lider rankingu ATP we wcześniejszych rundach rozprawił się z Vitem Koprivą, Alexeiem Popyrinem, Denisem Shapovalovem i Alexandrem Bublikiem. 

 

Natomiast Musetti wyeliminował z turnieju Giovaniego Perricarda, Davida Goffina, Flavio Cobolliego po kreczu oraz Jaume Munara.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Lorenzo Musetti na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JANNIK SINNERLORENZO MUSETTITENISUS OPEN

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 