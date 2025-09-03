US Open: Jannik Sinner - Lorenzo Musetti. Relacja live i wynik na żywo

US Open wkracza w decydującą fazę. Czas na ćwierćfinały tego wielkoszlemowego turnieju. Tenisistki i tenisiści walczą o ogromne pieniądze - zwycięzca zmagań w grze pojedynczej zgarnie 5 000 000 dolarów.

Sinner jest obrońcą tytułu. Lider rankingu ATP we wcześniejszych rundach rozprawił się z Vitem Koprivą, Alexeiem Popyrinem, Denisem Shapovalovem i Alexandrem Bublikiem.

Natomiast Musetti wyeliminował z turnieju Giovaniego Perricarda, Davida Goffina, Flavio Cobolliego po kreczu oraz Jaume Munara.

