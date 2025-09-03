US Open: Naomi Osaka - Karolina Muchova. Relacja live i wynik na żywo
Naomi Osaka - Karolina Muchova to ćwierćfinałowe spotkanie w ramach tegorocznej edycji US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Osaka - Muchova na Polsatsport.pl.
US Open wkracza w decydującą fazę. Czas na ćwierćfinały tego wielkoszlemowego turnieju. Tenisistki i tenisiści walczą o ogromne pieniądze - zwycięzca zmagań w grze pojedynczej zgarnie 5 000 000 dolarów.
Osaka, którą trenuje były szkoleniowiec Igi Świątek - Tomasz Wiktorowski, dobrze radzi sobie w USA. Bez straty seta pokonała we wcześniejszych rundach Greet Minnen, Hailey Baptiste oraz wyżej notowaną Coco Gauff. Tylko Daria Kasatkina była w stanie zdobyć seta przeciwko Japonce.
Z kolei Muchova z imprezy na nowojorskich kortach zdołała wyeliminować Venus Williams, Soranę Cirsteę, Lindę Noskovą oraz Martę Kostjuk. W każdym z tych pojedynków czeska tenisistka straciła jednego seta.
Zawodniczki ostatni raz mierzyły się ze sobą podczas drugiej rundy Australian Open. Górą wtedy była Japonka, pokonując Muchovą 2:1.
