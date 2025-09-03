US Open: Naomi Osaka - Karolina Muchova. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Naomi Osaka - Karolina Muchova to ćwierćfinałowe spotkanie w ramach tegorocznej edycji US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Osaka - Muchova na Polsatsport.pl.

US Open wkracza w decydującą fazę. Czas na ćwierćfinały tego wielkoszlemowego turnieju. Tenisistki i tenisiści walczą o ogromne pieniądze - zwycięzca zmagań w grze pojedynczej zgarnie 5 000 000 dolarów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zachwyty nad byłym trenerem Świątek! Polak robi furorę na US Open

 

Osaka, którą trenuje były szkoleniowiec Igi Świątek - Tomasz Wiktorowski, dobrze radzi sobie w USA. Bez straty seta pokonała we wcześniejszych rundach Greet Minnen, Hailey Baptiste oraz wyżej notowaną Coco Gauff. Tylko Daria Kasatkina była w stanie zdobyć seta przeciwko Japonce.

 

Z kolei Muchova z imprezy na nowojorskich kortach zdołała wyeliminować Venus Williams, Soranę Cirsteę, Lindę Noskovą oraz Martę Kostjuk. W każdym z tych pojedynków czeska tenisistka straciła jednego seta.

 

Zawodniczki ostatni raz mierzyły się ze sobą podczas drugiej rundy Australian Open. Górą wtedy była Japonka, pokonując Muchovą 2:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Naomi Osaka - Karolina Muchova na Polsatsport.pl. 

MR, Polsat Sport
KAROLINA MUCHOVANAOMI OSAKATENISUS OPEN

