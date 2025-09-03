Williams odpadła z US Open. 1:6, 2:6

Pomimo silnego wsparcia publiczności na korcie im. Louisa Armstronga duet z Ameryki Północnej nie miał wiele do powiedzenia w starciu z faworytkami rywalizacji w grze podwójnej.

Mimo to zwyciężczynie nie kryły podziwu i szacunku dla Williams, która latem po niemal półtorarocznej przerwie wróciła do zawodowego touru w wieku 45 lat.

- Trudno to opisać słowami, ale to bez wątpienia zaszczyt. Ona jest legendą i naprawdę było wielką przyjemnością znaleźć się po drugiej stronie kortu - powiedziała Siniakova o Williams, która z młodszą siostrą Sereną wywalczyła 14 wielkoszlemowych tytułów w deblu.

Natomiast Townsend zwróciła uwagę, że wychowała się na sukcesach sióstr Williams.

- Dorastałam na Venus i Serenie, co było dla mnie bardzo inspirujące. Razem z siostrą strasznie chciałyśmy być takie jak one, kiedy dorośniemy, więc to był zaszczyt dzielić z nią kort - podkreśliła Amerykanka.

W singlu grająca dzięki tzw. dzikiej karcie Williams, jedna z najlepszych i najbardziej utytułowanych tenisistek tego stulecia, odpadła w 1. rundzie po porażce w trzech setach z Czeszką Karoliną Muchovą. Amerykanka została najstarszą singlistką od 1981 roku, jaka wzięła udział w zmaganiach na kortach Flushing Meadows. Według światowej federacji tenisowej (ITF), w 1981 roku Renee Richards zagrała w US Open w wieku 47 lat.

Williams nie chciała spekulować, czy był to jej ostatni występ w karierze albo na kortach Flushing Meadows.

- Jeszcze o tym nie myślałam. Jeśli nadarzy się okazja, aby zagrać, to mam nadzieję, że jeszcze w tym roku mi się to uda, ale nie wiem. Zobaczymy - zaznaczyła.

Nie kryła też zadowolenia z postawy na korcie.

- Nigdy wcześniej nie miałam tak długiej przerwy, jak ostatnio, więc to nie było proste. Pojawiły się nowe wyzwania, na które pod wieloma względami nie byłam gotowa. Dlatego jestem dumna, że pozostałam po prostu sobą. Nie próbowałam grać inaczej niż zwykle, grać bezpiecznie. Poszłam na całość, bo taka właśnie jestem. A kiedy jesteś sobą, dzieją się dobre rzeczy – powiedziała Williams.

Ma ona w dorobku siedem tytułów wielkoszlemowych w singlu - dwa triumfy w US Open oraz pięć w Wimbledonie. Wywalczyła cztery złote medale olimpijskie, z czego jeden w singlu - z igrzysk w Sydney w 2000 roku.

W lipcu Amerykanka awansowała do 2. rundy zawodów WTA w Waszyngtonie, gdzie odpadła po porażce z Magdaleną Fręch 2:6, 2:6. Już w trakcie tamtego turnieju otrzymała „dziką kartą” do zawodów w Cincinnati, z których została wyeliminowała w 1. rundzie.

JŻ, PAP