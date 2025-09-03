Życiowy sukces Polaka na US Open. "Jestem z siebie dumny"

Na US Open Drzewiecki zapisał się ze swoim piątym już w tym roku partnerem. Został nim Brytyjczyk Marcus Willis, który miał podobny ranking do Drzewieckiego i który także przyleciał do USA w ciemno.

- To taka śmieszna, fajna i miła historia. Dostaliśmy się na wielkoszlemowy turniej i udało nam się wygrać dwa mecze i postraszyć rywali w walce o ćwierćfinał. Z Marcusem osiągnęliśmy superwynik, który dla mnie jest najlepszy w karierze. Jestem z siebie dumny, bo grałem charakterem - mówił z błyskiem w oku.

Chodzi mu o to, że jeszcze przed turniejem nabawił się urazu barku. Boleśnie naciągnął mięsień piersiowy. Potrzebował choć 3-4 dni odpoczynku, ale ostatecznie zaryzykował i przyleciał do Nowego Jorku.

- Jak grasz w US Open, to nie masz czasu na odpoczynek. Uwielbiam grać w dużych turniejach. Troszkę szkoda tej kontuzji, ale nie ma co się obwiniać. Przed zawodami bralibyśmy taki wynik w ciemno. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale nie będziemy się tu biczować. Oglądałem "Pasję", więc mi wystarczy. Bardzo ładny film - dodał z uśmiechem.

Teraz przed nim krótka przerwa, bo chce się wykurować do meczu z Wielką Brytanią w Pucharze Davisa w Gdyni. Treningi ma zacząć już od przyszłego poniedziałku właśnie w Trójmieście.

- Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, bo gra dla kraju to zupełnie coś innego niż gra dla siebie. Kocham to i uwielbiam. Fajne jest też to, że jesteśmy razem w teamie, trenujemy, jemy kolacje i spędzamy ze sobą czas - zapewnił.

JŻ, PAP