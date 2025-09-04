Aleksander Śliwka na meczu reprezentacji Polski (WIDEO)

Polscy siatkarze już niedługo wezmą udział w mistrzostwach świata. W swoim ostatnim teście przed tą arcyważną imprezą Biało-Czerwoni bez większych problemów pokonali narodową drużynę Brazylii w meczu towarzyskim. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali wszystkie z czterech rozegranych setów.

Swoich kolegów z reprezentacji z wysokości trybun wspierał Aleksander Śliwka, który obecnie zmaga się z kontuzją. Po zakończeniu meczu z resztą ekipy Biało-Czerwonych wyszedł na boisko, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

DRUŻYNA❣️



Kontuzjowany Aleksander Śliwka obecny na meczu Polska - Brazylia 🥹 #polskasiatkówka pic.twitter.com/zhwJHXYkop — Polsat Sport (@polsatsport) September 4, 2025

Przyjmujący doznał urazu stopy przed turniejem Ligi Narodów w Gdańsku. Nabawił się kontuzji podczas treningu, o czym w połowie lipca poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej. Teraz powoli wraca do zdrowia, a o swoich postępach w rehabilitacji informuje kibiców między innymi poprzez media społecznościowe.

Polacy swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata zagrają 13 września z Rumunią. Później przyjdą spotkania z Katarem (15.09) i Holandią (17.09).

AA, Polsat Sport