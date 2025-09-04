Aleksander Śliwka na meczu reprezentacji Polski (WIDEO)

Siatkówka

W czwartek siatkarska reprezentacja Polski pokonała narodową drużynę Brazylii w meczu towarzyskim. Swoich kolegów z drużyny narodowej z wysokości trybun wspierał kontuzjowany Aleksander Śliwka, który pojawił się na... boisku.

Aleksander Śliwka na meczu reprezentacji Polski (WIDEO)
fot. Polsat Sport
Aleksander Śliwka pojawił się na meczu reprezentacji Polski

Polscy siatkarze już niedługo wezmą udział w mistrzostwach świata. W swoim ostatnim teście przed tą arcyważną imprezą Biało-Czerwoni bez większych problemów pokonali narodową drużynę Brazylii w meczu towarzyskim. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali wszystkie z czterech rozegranych setów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda oficjalnie nie zagra na siatkarskich mistrzostwach świata! Gigantyczne osłabienie

 

Swoich kolegów z reprezentacji z wysokości trybun wspierał Aleksander Śliwka, który obecnie zmaga się z kontuzją. Po zakończeniu meczu z resztą ekipy Biało-Czerwonych wyszedł na boisko, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

 

 

Przyjmujący doznał urazu stopy przed turniejem Ligi Narodów w Gdańsku. Nabawił się kontuzji podczas treningu, o czym w połowie lipca poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej. Teraz powoli wraca do zdrowia, a o swoich postępach w rehabilitacji informuje kibiców między innymi poprzez media społecznościowe.

 

Polacy swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata zagrają 13 września z Rumunią. Później przyjdą spotkania z Katarem (15.09) i Holandią (17.09).

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEKSANDER ŚLIWKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNREPREZENTACJA POLSKISIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartosz Kurek: Fajna grupa, fajna atmosfera i mam nadzieję, że da to fajny wynik
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 