Aleksander Śliwka na meczu reprezentacji Polski (WIDEO)
W czwartek siatkarska reprezentacja Polski pokonała narodową drużynę Brazylii w meczu towarzyskim. Swoich kolegów z drużyny narodowej z wysokości trybun wspierał kontuzjowany Aleksander Śliwka, który pojawił się na... boisku.
Polska - Brazylia. Skrót meczu
Marcin Komenda: Super było zobaczyć Olka Śliwkę, świetnie, że wpadł na ostatni mecz przed MŚ
Polscy siatkarze już niedługo wezmą udział w mistrzostwach świata. W swoim ostatnim teście przed tą arcyważną imprezą Biało-Czerwoni bez większych problemów pokonali narodową drużynę Brazylii w meczu towarzyskim. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali wszystkie z czterech rozegranych setów.
Swoich kolegów z reprezentacji z wysokości trybun wspierał Aleksander Śliwka, który obecnie zmaga się z kontuzją. Po zakończeniu meczu z resztą ekipy Biało-Czerwonych wyszedł na boisko, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Przyjmujący doznał urazu stopy przed turniejem Ligi Narodów w Gdańsku. Nabawił się kontuzji podczas treningu, o czym w połowie lipca poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej. Teraz powoli wraca do zdrowia, a o swoich postępach w rehabilitacji informuje kibiców między innymi poprzez media społecznościowe.
Polacy swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata zagrają 13 września z Rumunią. Później przyjdą spotkania z Katarem (15.09) i Holandią (17.09).