Bryczek - Tavares. Wynik walki. Kto wygrał na UFC w Paryżu?

Czas na "polską" galę UFC w Paryżu. Podczas najbliższego wydarzenia największej organizacji MMA na świecie wystąpi aż trzech reprezentantów Polski - Robert Bryczek, Robert Ruchała i Marcin Tybura.

UFC w Paryżu. Gdzie obejrzeć?

Jako pierwszy z Polaków do oktagonu wejdzie Bryczek. Jego walka z Bradem Tavaresem odbędzie tuż po pojedynku otwarcia.



- Myślę, że sama liczba walk, jaką stoczył dla organizacji, mocno wyeksploatowała jego organizm i to też będzie mogło mieć wpływ na walkę. Oczywiście nie lekceważę go, wręcz przeciwnie - będzie to największe wyzwanie w mojej karierze. Zawodnik o wielkim nazwisku, bardzo doświadczony. Bardzo doceniam taką szansę od UFC i zamierzam ją w stu procentach wykorzystać - powiedział Polak.

Bryczek - Tavares. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Bryczek - Tavares poznamy w sobotę 6 września. O tym, kto wygrał walkę Bryczek - Tavares, przekonamy się na początku gali UFC w Paryżu.

BS, Polsat Sport