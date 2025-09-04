Bryczek - Tavares. Wynik walki. Kto wygrał na UFC w Paryżu?
Robert Bryczek - Brad Tavares to jedna z trzech polskich walk podczas UFC w Paryżu. Kto wygrał walkę Bryczek - Tavares? Jaki był wynik walki Bryczek - Tavares na UFC?
Czas na "polską" galę UFC w Paryżu. Podczas najbliższego wydarzenia największej organizacji MMA na świecie wystąpi aż trzech reprezentantów Polski - Robert Bryczek, Robert Ruchała i Marcin Tybura.
Jako pierwszy z Polaków do oktagonu wejdzie Bryczek. Jego walka z Bradem Tavaresem odbędzie tuż po pojedynku otwarcia.
- Myślę, że sama liczba walk, jaką stoczył dla organizacji, mocno wyeksploatowała jego organizm i to też będzie mogło mieć wpływ na walkę. Oczywiście nie lekceważę go, wręcz przeciwnie - będzie to największe wyzwanie w mojej karierze. Zawodnik o wielkim nazwisku, bardzo doświadczony. Bardzo doceniam taką szansę od UFC i zamierzam ją w stu procentach wykorzystać - powiedział Polak.
Bryczek - Tavares. Wynik walki. Kto wygrał?
Wynik walki Bryczek - Tavares poznamy w sobotę 6 września. O tym, kto wygrał walkę Bryczek - Tavares, przekonamy się na początku gali UFC w Paryżu.