Bryczek - Tavares. Wynik walki. Kto wygrał na UFC w Paryżu?

Sporty walki

Robert Bryczek - Brad Tavares to jedna z trzech polskich walk podczas UFC w Paryżu. Kto wygrał walkę Bryczek - Tavares? Jaki był wynik walki Bryczek - Tavares na UFC?

Bryczek - Tavares. Wynik walki. Kto wygrał na UFC w Paryżu?
Fot. Polsat Sport
Bryczek - Tavares. Wynik walki. Kto wygrał na UFC w Paryżu?

Czas na "polską" galę UFC w Paryżu. Podczas najbliższego wydarzenia największej organizacji MMA na świecie wystąpi aż trzech reprezentantów Polski - Robert Bryczek, Robert Ruchała i Marcin Tybura.

 

UFC w Paryżu. Gdzie obejrzeć?

 

Jako pierwszy z Polaków do oktagonu wejdzie Bryczek. Jego walka z Bradem Tavaresem odbędzie tuż po pojedynku otwarcia.


- Myślę, że sama liczba walk, jaką stoczył dla organizacji, mocno wyeksploatowała jego organizm i to też będzie mogło mieć wpływ na walkę. Oczywiście nie lekceważę go, wręcz przeciwnie - będzie to największe wyzwanie w mojej karierze. Zawodnik o wielkim nazwisku, bardzo doświadczony. Bardzo doceniam taką szansę od UFC i zamierzam ją w stu procentach wykorzystać - powiedział Polak.

Bryczek - Tavares. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Bryczek - Tavares poznamy w sobotę 6 września. O tym, kto wygrał walkę Bryczek - Tavares, przekonamy się na początku gali UFC w Paryżu.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MMAROBERT BRYCZEKSPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Robert Ruchała: Zamierzam pokazać w sobotę, że jestem wart walki w UFC
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 