Co za powrót! Polak przegrywał, ale znokautował rywala na MŚ (WIDEO)
Adam Tutak znokautował Harsha Choudhary'ego w pierwszej rundzie mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. Polak przegrywał na kartach punktowych, ale zdołał odwrócić losy starcia.
Pojedynek odbył się w kategorii do 90 kg.
Wszyscy sędziowie przyznali pierwszą rundę Choudhary'emu. W drugiej nie byli już tacy zgodni, bo dwóch z nich wskazało na Polaka. Nie zmieniło to jednak faktu, że reprezentant Indii miał przewagę u trzech arbitrów.
Tutak musiał zaryzykować i pokusić się o zwycięstwo przed czasem. I to się udało! Polak trafił mocnym lewym sierpowym, po którym rywal był liczony.
Tutak wyczuł swój moment i ciągle napierał. Po jego serii ataków sędzia przerwał walkę. Polak awansował do kolejnej rundy! W niej zmierzy się z Irańczykiem Amirrezą Malekkhatabim.
Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.
