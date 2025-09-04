Co za powrót! Polak przegrywał, ale znokautował rywala na MŚ (WIDEO)

Sporty walki

Adam Tutak znokautował Harsha Choudhary'ego w pierwszej rundzie mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. Polak przegrywał na kartach punktowych, ale zdołał odwrócić losy starcia.

fot. Polsat Sport

Pojedynek odbył się w kategorii do 90 kg.

 

Wszyscy sędziowie przyznali pierwszą rundę Choudhary'emu. W drugiej nie byli już tacy zgodni, bo dwóch z nich wskazało na Polaka. Nie zmieniło to jednak faktu, że reprezentant Indii miał przewagę u trzech arbitrów.


Tutak musiał zaryzykować i pokusić się o zwycięstwo przed czasem. I to się udało! Polak trafił mocnym lewym sierpowym, po którym rywal był liczony.

Tutak wyczuł swój moment i ciągle napierał. Po jego serii ataków sędzia przerwał walkę. Polak awansował do kolejnej rundy! W niej zmierzy się z Irańczykiem Amirrezą Malekkhatabim. 

 

Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

 

Adam Tutak pokonał Harsha Chouhary'ego przez TKO w trzeciej rundzie

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go. 

