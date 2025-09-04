Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty meczów

Przyszłoroczne mistrzostwa świata zostaną rozegrane w USA, Kanadzie i Meksyku.

Eliminacje MŚ 2026: Plan transmisji

Europa wyśle na mundial najwięcej przedstawicieli - aż 16. Azja będzie miała ośmiu reprezentantów w turnieju oraz jedno miejsce w rozgrywkach międzykontynentalnych. Z Afryki zakwalifikuje się dziewięć zespołów plus ewentualnie kolejny z rozgrywek międzykontynentalnych.

Drużyny z Ameryki Północnej, Środkowej oraz Karaibów (CONCACAF) otrzymają trzy bezpośrednie kwalifikacje (plus trzy kraje-gospodarze) i kolejne dwa miejsca w rozgrywkach międzykontynentalnych. Ameryka Południowa ma zapewnione sześć bezpośrednich miejsc, a jedna z drużyn powalczy w barażach.

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty

Czwartek, 4 września:

Kazachstan - Walia

Gruzja - Turcja

Litwa - Malta

Słowacja - Niemcy

Bułgaria - Hiszpania

Liechtenstein - Belgia

Holandia - Polska

Luksemburg - Irlandia Północna

BS, Polsat Sport