Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty meczów
Trwają eliminacje piłkarskich mistrzostw świata 2026. Sprawdź wyniki i skróty meczów.
Przyszłoroczne mistrzostwa świata zostaną rozegrane w USA, Kanadzie i Meksyku.
Eliminacje MŚ 2026: Plan transmisji
Europa wyśle na mundial najwięcej przedstawicieli - aż 16. Azja będzie miała ośmiu reprezentantów w turnieju oraz jedno miejsce w rozgrywkach międzykontynentalnych. Z Afryki zakwalifikuje się dziewięć zespołów plus ewentualnie kolejny z rozgrywek międzykontynentalnych.
Drużyny z Ameryki Północnej, Środkowej oraz Karaibów (CONCACAF) otrzymają trzy bezpośrednie kwalifikacje (plus trzy kraje-gospodarze) i kolejne dwa miejsca w rozgrywkach międzykontynentalnych. Ameryka Południowa ma zapewnione sześć bezpośrednich miejsc, a jedna z drużyn powalczy w barażach.
Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty
Czwartek, 4 września:
Kazachstan - Walia
Gruzja - Turcja
Litwa - Malta
Słowacja - Niemcy
Bułgaria - Hiszpania
Liechtenstein - Belgia
Holandia - Polska
Luksemburg - Irlandia PółnocnaPrzejdź na Polsatsport.pl