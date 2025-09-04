Gwiazda oficjalnie nie zagra na siatkarskich mistrzostwach świata! Gigantyczne osłabienie
Amin Esmaeilnezhad doznał kontuzji podczas meczu towarzyskiego Iran - Katar w ramach przygotowań do mistrzostw świata siatkarzy. Jak się okazało, uraz wykluczy go z mundialu.
Amin z miejsca stał się gwiazdą PGE GiEK Skry Bełchatów, której barwy reprezentował w poprzednim sezonie. Był jednym z najlepiej punktujących zawodników w PlusLidze, wielokrotnie zdobywał również statuetkę MVP.
Terminarz MŚ siatkarzy 2025. Kiedy mecze?
W reprezentacji narodowej Irańczyk również pełni ważną rolę. Jest jedną z głównych "armat" w ekipie Roberto Piazzy.
W niedzielę podczas meczu Iran - Katar, w ramach którego oba zespoły przygotowywały się do mundialu, Amin doznał urazu kostki.
Jak się okazało, kontuzja Amina jest na tyle poważna, że siatkarz nie zagra na mistrzostwach świata 2025.
To nie pierwsza kontuzja przed czempionatem. Przypomnijmy, że kilka dni temu poinformowano o bardzo poważnym urazie Daniela Lavii. Później problemów ze zdrowiem nabawili się również Yuri Romano oraz Giovanni Gargiulo.
Mistrzostwa świata siatkarzy odbędą się w dniach 12-28 września.
