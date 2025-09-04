Gwiazda oficjalnie nie zagra na siatkarskich mistrzostwach świata! Gigantyczne osłabienie

Amin z miejsca stał się gwiazdą PGE GiEK Skry Bełchatów, której barwy reprezentował w poprzednim sezonie. Był jednym z najlepiej punktujących zawodników w PlusLidze, wielokrotnie zdobywał również statuetkę MVP.

Terminarz MŚ siatkarzy 2025. Kiedy mecze?

W reprezentacji narodowej Irańczyk również pełni ważną rolę. Jest jedną z głównych "armat" w ekipie Roberto Piazzy.

W niedzielę podczas meczu Iran - Katar, w ramach którego oba zespoły przygotowywały się do mundialu, Amin doznał urazu kostki.

Jak się okazało, kontuzja Amina jest na tyle poważna, że siatkarz nie zagra na mistrzostwach świata 2025.

❗️OFICJALNIE: Atakujący reprezentacji Iranu Amin Esmaeilnezhad NIE ZAGRA na Mistrzostwach Świata! ❌️



Informacje potwierdził kilka chwil temu selekcjoner irańskiej reprezentacji Roberto Piazza.



Foto: Volleyball World #MWCH2025 pic.twitter.com/ZPiyIwFX5V — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 4, 2025

To nie pierwsza kontuzja przed czempionatem. Przypomnijmy, że kilka dni temu poinformowano o bardzo poważnym urazie Daniela Lavii. Później problemów ze zdrowiem nabawili się również Yuri Romano oraz Giovanni Gargiulo.

Mistrzostwa świata siatkarzy odbędą się w dniach 12-28 września.

BS, Polsat Sport