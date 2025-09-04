GP Katalonii: Czy Aprilia zatrzyma Ducati w Barcelonie?

Krótka przerwa po GP Węgier miała dać nam odpowiedź na kilka pytań dotyczących kontraktów. Tak jak przewidywaliśmy, Luca Marini, Franco Morbidelli, Johann Zarco oraz Jack Miller pozostają w swoich zespołach na kolejny sezon. Francuz z ekipy LCR jest tym, który może cieszyć się dwuletnim kontraktem i pewnością startów w MotoGP nowej ery (w sezonie 2027).



W zeszłym roku Barcelona gościła zawodników dwukrotnie. Latem i na jesieni w zastępstwie GP Walencji. To właśnie na Katalońskim obiekcie rozstrzygnął się tytuł mistrzowski. Triumfował Pecco Bagnaia, ale to Jorge Martin przypieczętował tytuł mistrza.

Czy po świetnej jeździe mistrza świata na Węgrzech, możemy spodziewać się znowu łez radości Jorge Martina? Czy Barcelona da mu pierwsze podium tego sezonu? Czy Aprilia w rękach mistrza świata zatrzyma Ducati z #93?

Wszystkie sesje treningowe, kwalifikacje oraz wyścigi na Polsat Sport Premium 2, Polsatsport.pl i PolsatBoxGO.