Hajto i Wasiluk wystawili oceny po meczu z Holandią! Lewandowski z "3"

W czwartek 4 września Polacy rozegrali swój kolejny mecz podczas kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Biało-Czerwoni zremisowali z Holandią 1:1 w wyjazdowym meczu. Warto przypomnieć, że było to pierwsze spotkanie Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski.

Na temat czwartkowego spotkania w programie Polsat Futbol Cast wypowiedzieli się Przemysław Iwańczyk, Tomasz Hajto i Marek Wasiluk. Nasi eksperci wystawili oceny piłkarzom w skali dziesięciopunktowej.

Oceny za mecz z Holandią wg Tomasza Hajty:

Skorupski (4) - Cash (6), Wiśniewski (5), Bednarek (5), Kiwior (5) - Slisz (4), Zieliński (4) - Kamiński (6), Szymański (4), Zalewski (6) - Lewandowski (3)

Oceny za mecz z Holandią wg Marka Wasiluka:

Skorupski (5) - Cash (6), Wiśniewski (6), Bednarek (5), Kiwior (5) - Slisz (5), Zieliński (5) - Kamiński (5), Szymański (5), Zalewski (5) - Lewandowski (5)

Polacy już niedługo rozegrają kolejne spotkanie. Już w niedzielę 7 września Biało-Czerwoni na Stadionie Śląskim zmierzą się z narodową drużyną Finlandii.

AA, Polsat Sport