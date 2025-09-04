Hajto i Wasiluk wystawili oceny po meczu z Holandią! Lewandowski z "3"

Piłka nożna

Polacy zremisowali z Holandią w meczu kwalifikacji mistrzostw świata. Po tym spotkaniu występ Biało-Czerwonych w programie Polsat Futbol Cast ocenili Przemysław Iwańczyk, Tomasz Hajto i Marek Wasiluk.

Hajto i Wasiluk wystawili oceny po meczu z Holandią! Lewandowski z "3"
fot. Polsat Sport, Cyfrasport
Eksperci ocenili grę reprezentacji Polski

W czwartek 4 września Polacy rozegrali swój kolejny mecz podczas kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Biało-Czerwoni zremisowali z Holandią 1:1 w wyjazdowym meczu. Warto przypomnieć, że było to pierwsze spotkanie Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski.

 

ZOBACZ TAKŻE: Blisko sensacji w "polskiej" grupie! Zadecydował rzut karny w ostatniej minucie

 

Na temat czwartkowego spotkania w programie Polsat Futbol Cast wypowiedzieli się Przemysław Iwańczyk, Tomasz Hajto i Marek Wasiluk. Nasi eksperci wystawili oceny piłkarzom w skali dziesięciopunktowej.

 

Oceny za mecz z Holandią wg Tomasza Hajty:

 

Skorupski (4) - Cash (6), Wiśniewski (5), Bednarek (5), Kiwior (5) - Slisz (4), Zieliński (4) - Kamiński (6), Szymański (4), Zalewski (6) - Lewandowski (3)

 

Oceny za mecz z Holandią wg Marka Wasiluka: 

 

Skorupski (5) - Cash (6), Wiśniewski (6), Bednarek (5), Kiwior (5) - Slisz (5), Zieliński (5) - Kamiński (5), Szymański (5), Zalewski (5) - Lewandowski (5)

 

Polacy już niedługo rozegrają kolejne spotkanie. Już w niedzielę 7 września Biało-Czerwoni na Stadionie Śląskim zmierzą się z narodową drużyną Finlandii.

 

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
HOLANDIAMAREK WASILUKPIŁKA NOŻNAPOLSKAREPREZENTACJATOMASZ HAJTO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Słowacja - Niemcy. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 