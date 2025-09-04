W czwartkowym spotkaniu w roli selekcjonera reprezentacji Polski zadebiutuje Jan Urban. 63-latek zastąpił na stanowisku Michała Probierza, który w czerwcu podał się do dymisji. Biało-Czerwoni wracają do gry po nieudanym okresie. Wokół drużyny wybuchło zamieszanie związane z odebraniem opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. Ostatecznie napastnik Barcelony odzyskał opaskę i to on wyprowadzi zespół na boisko w meczu z Holandią.

Do tego doszły niezadowalające wyniki sportowe. Przypomnijmy, że w ostatnim spotkaniu Polacy w rozczarowującym stylu przegrali na wyjeździe z Finlandią. To spotkanie było bardzo ważne w kontekście walki o awans na przyszłoroczny mundial, który zostanie rozegrany na stadionach w USA, Kanadzie i Meksyku.

Przed Polakami trudne zadanie. Faworytami czwartkowej konfrontacji niewątpliwie będą Holendrzy. "Oranje" dysponują niezwykle mocnym składem personalnym, a do tego zagrają przed własną publicznością w Rotterdamie. Każdy inny wynik niż ich zwycięstwo, zostanie odebrany jako duża niespodzianka.

Holandia - Polska. Wynik meczu. Kto wygrał? Eliminacje MŚ 2026

Spotkanie Holandia - Polska w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata zostanie rozegrane w czwartek 4 września. Mecz rozpocznie się o 20:45. Kiedy starcie dobiegnie końca, podamy jego wynik.

mtu, Polsat Sport