Jakub Jarosz i Andrzej Wrona wyróżnieni! Wyjątkowe prezenty przed meczem reprezentacji

Do dekoracji zasłużonych siatkarzy doszło przed meczem towarzyskim Polska - Brazylia, rozegranym w ramach przygotowań do mistrzostwach świata na Filipinach. Na koszulkach znalazły się nieprzypadkowe numery, symbolizujące liczbę meczów obu zawodników w reprezentacji Polski. Jarosz rozegrał ich 142, a Wrona - 38.

38-letni obecnie atakujący grał w reprezentacji Polski w latach 2009–15. Wywalczył z nią mistrzostwo Europy (2009), brąz mistrzostw Europy (2011), złoto (2012) i brąz (2011) Ligi Światowej oraz srebro Pucharu Świata (2011).

Wrona z orłem na piersi występował w latach 2013–19 . Wywalczył złoty medal mistrzostw świata 2014 podczas imprezy rozgrywanej w Polsce. Był też w kadrze na turniej finałowy Ligi Narodów 2019 w Chicago, z którego Polacy przywieźli brązowe medale.

