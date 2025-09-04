Julia Szeremeta na MŚ w boksie. Kiedy walka? O której godzinie Szeremeta?

Sporty walki

Julia Szeremeta na mistrzostwach świata w boksie olimpijskim rywalizację rozpocznie od drugiej rundy. Jako zawodniczka rozstawiona z najwyższym numerem, w pierwszej rundzie ma tak zwany wolny los. Kiedy walka Szeremety na MŚ w Liverpoolu? O której godzinie?

Julia Szeremeta na MŚ w boksie. Kiedy walka? O której godzinie Szeremeta?
fot. PAP
Julia Szeremeta na MŚ w boksie. Kiedy walka? O której godzinie Szeremeta?

Trwają mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Do Liverpoolu udała się liczna reprezentacja Polski, z Julią Szeremetą na czele. Polska medalistka olimpijska rywalizuje w kategorii do 57 kilogramów.

 

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć?

 

- Bardzo się cieszę, że mogę wyruszyć na mistrzostwa świata i w końcu na nich powalczyć, bo - jak wiadomo - wcześniej, w marcu, to się nie udało. Teraz jest szansa. Mam nadzieję, że przyjadę z uniesioną ręką - stwierdziła wicemistrzyni olimpijska z Paryża w rozmowie z Polsatem Sport.

 

W środę odbyło się losowanie drabinki MŚ w boksie olimpijskim. Jak się okazało, Szeremeta rywalizację rozpocznie od drugiej rundy. Wszystko ze względu na fakt, że jako zawodniczka rozstawiona z najwyższym numerem, awans w pierwszej rundzie wywalczyła bez konieczności wychodzenia do ringu.

 

Pierwszą rywalką Szeremety podczas MŚ w Liverpoolu będzie lepsza z pojedynku Yoshizawa (Japonia) - Cai (Chiny).

Szeremeta na MŚ w boksie. Kiedy walka? O której godzinie?

Druga runda zmagań w kategorii wagowej do 57 kilogramów zaplanowana jest na niedzielę 7 września. Start o godzinie 19.00 polskiego czasu.
 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go. 

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BOKSJULIA SZEREMETASPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Andrzej Kostyra: Nadzieje przed mistrzostwami świata są rozbudzone
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 