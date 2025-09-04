Kosa na Kosę. Gdzie obejrzeć pierwszy odcinek nowego programu Polsatu Sport?

Piłka nożna

"Kosa na Kosę" to nowy program Polsatu Sport. Swoimi przemyśleniami na temat bieżących spraw będą dzielić się Roman i Jakub Koseccy. Transmisja pierwszego odcinka programu "Kosa na Kosę" w piątek w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć program "Kosa na Kosę"?

Już od dłuższego czasu wypowiedzi Romana i Jakuba Koseckich w mediach wzbudzają sporo emocji. Teraz ten rozpoznawalny duet będzie mógł podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi bieżących spraw w specjalnym programie "Kosa na Kosę", który zadebiutuje na sportowych antenach Polsatu już w piątek 5 września. 

 

W pierwszym odcinku byli reprezentanci Polski porozmawiają właśnie o biało-czerwonej drużynie. Tematem przewodnim programu będzie bowiem czwartkowy mecz Holandia - Polska w eliminacjach mistrzostw świata. Piłkarscy eksperci wystawią oceny podopiecznym Jana Urbana za to wyjazdowe starcie.

 

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

AA, Polsat Sport
