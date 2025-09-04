Kosa na Kosę. Gdzie obejrzeć pierwszy odcinek nowego programu Polsatu Sport?

Już od dłuższego czasu wypowiedzi Romana i Jakuba Koseckich w mediach wzbudzają sporo emocji. Teraz ten rozpoznawalny duet będzie mógł podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi bieżących spraw w specjalnym programie "Kosa na Kosę", który zadebiutuje na sportowych antenach Polsatu już w piątek 5 września.

W pierwszym odcinku byli reprezentanci Polski porozmawiają właśnie o biało-czerwonej drużynie. Tematem przewodnim programu będzie bowiem czwartkowy mecz Holandia - Polska w eliminacjach mistrzostw świata. Piłkarscy eksperci wystawią oceny podopiecznym Jana Urbana za to wyjazdowe starcie.

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

