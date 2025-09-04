Krzysztof Piątek poza kadrą! Jan Urban podjął decyzję

W czwartek Urban zadebiutuje jako selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Na tym stanowisku zastąpił zwolnionego kilka miesięcy temu Michała Probierza. Przed Urbanem trudne zadanie - w debiucie jego piłkarze zmierzą się w wyjazdowym spotkaniu z Holandią w ramach eliminacji MŚ 2026.

Eliminacje MŚ 2026: Plan transmisji

Pod koniec sierpnia Urban ogłosił kadrę na wrześniowe mecze eliminacji - z Holandią i Finlandią. Biorąc pod uwagę kadrę na spotkanie z Holendrami, były trener Legii Warszawa czy Górnika Zabrze musiał skreślić dwóch piłkarzy. Jak się okazało, wybór padł na Piątka i Mrozka, o czym poinformował Mateusz Ligęza z redakcji sportowej Radia ZET.

Do tej pory Biało-Czerwoni w ramach eliminacji MŚ 2026 wygrali z Litwą i Maltą oraz przegrali z Finlandią.

BS, Polsat Sport