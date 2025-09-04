Przyszedł czas na piłkę reprezentacyjną. W Europie o wyjazd na MŚ do Kanady, Meksyku i USA walczą 54 reprezentacje podzielone na 12 grup.

Litwa i Malta to grupowi rywale reprezentacji Polski. Zarówno jedna, jak i druga drużyna grała już mecz z Biało-Czerwonymi.

Litwini musieli uznać wyższość polskiego zespołu, choć poziom był wyrównany. Nasza kadra wygrała skromnie 1:0. Dopiero w 81. minucie trzy punkty zapewnił nam Robert Lewandowski po asyście Jakuba Kamińskiego.

Nasz północno-wschodni sąsiad, oprócz meczu z Polską, grał jeszcze dwa spotkania. Z Finlandią zremisował 2:2, a w starciu z Maltą również miał miejsce podział punktów, po wyniku 1:1.

Z kolei Malta eliminacje rozpoczęła od starcia z Finlandią, której uległa 0:1. Następnie piłkarze Emilio De Leo przegrali z polskim zespołem 0:2. Dopiero w trzecim starciu udało się zdobyć punkt - we wspomnianym zremisowanym meczu z Litwą. A w swoim ostatnim starciu Maltańczycy zostali rozbici przez Holendrów aż 0:8.

Relacja live i wynik na żywo meczu Litwa - Malta na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 18:00.

MR, Polsat Sport