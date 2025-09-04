Kwalifikacje MŚ: Litwa - Malta. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Litwa - Malta to spotkanie w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Relacja live i wynik na żywo meczu Litwa - Malta na Polsatsport.pl.

Przyszedł czas na piłkę reprezentacyjną. W Europie o wyjazd na MŚ do Kanady, Meksyku i USA walczą 54 reprezentacje podzielone na 12 grup. 

 

Litwa i Malta to grupowi rywale reprezentacji Polski. Zarówno jedna, jak i druga drużyna grała już mecz z Biało-Czerwonymi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nowy piłkarz w Legii Warszawa. Prosto z Bundesligi

 

Litwini musieli uznać wyższość polskiego zespołu, choć poziom był wyrównany. Nasza kadra wygrała skromnie 1:0. Dopiero w 81. minucie trzy punkty zapewnił nam Robert Lewandowski po asyście Jakuba Kamińskiego.

 

Nasz północno-wschodni sąsiad, oprócz meczu z Polską, grał jeszcze dwa spotkania. Z Finlandią zremisował 2:2, a w starciu z Maltą również miał miejsce podział punktów, po wyniku 1:1.

 

Z kolei Malta eliminacje rozpoczęła od starcia z Finlandią, której uległa 0:1. Następnie piłkarze Emilio De Leo przegrali z polskim zespołem 0:2. Dopiero w trzecim starciu udało się zdobyć punkt - we wspomnianym zremisowanym meczu z Litwą. A w swoim ostatnim starciu Maltańczycy zostali rozbici przez Holendrów aż 0:8.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Litwa - Malta na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 18:00.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LITWAMALTAMŚ 2026MUNDIALPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 